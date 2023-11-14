Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Puji Kualitas Lapangan di Empat Stadion Piala Dunia U-17 2023

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |19:20 WIB
FIFA Puji Kualitas Lapangan di Empat Stadion Piala Dunia U-17 2023
Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya (Foto: PSSI)
JAKARTA - FIFA memberikan penilaian positif terkait kondisi lapangan di empat stadion yang digunakan untuk ajang Piala Dunia U-17 2023. Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) di Surabaya, Stadion Manahan di Solo, Si Jalak Harupat di Kab. Bandung dan Jakarta International Stadium dinilai telah berhasil naik level ke taraf yang diharapkan.

Sebagian stadion bahkan sudah diuji dengan perubahan cuaca. Stadion Si Jalak Harupat didera hujan deras saat pertandingan pembuka antara Jepang dan Polandia. Meski demikian, kendala cuaca ini tak menjadi halangan terselenggaranya pertandingan hingga tuntas.

Kualitas baik di semua lapangan di turnamen piala dunia U-17 (lapangan pertandingan maupun Latihan) dicapai berkat kerja paripurna dari para manajer lokal lapangan dan penjaga rumput lapangan. Pencapaian ini tak lepas dari arahan dan dukungan tim manajemen lapangan FIFA yang selalu memastikan kondisi terbaik lapangan disetiap penyelenggaraan pertandingan.

Venue-venue pertandingan ini akan menjadi tempat bagi 52 laga yang akan berlangsung hanya dalam kurun waktu tiga minggu ke depan. Sebuah tantangan yang besar bagi setiap penyelenggara kejuaraan sepak bola bertaraf dunia. Stadion yang bakalan paling banyak menyelenggarakan pertandingan hingga 16 kali adalah Jakarta International Stadium (JIS). Menurut FIFA, seiring dengan berjalannya turnamen, JIS sudah teruji dengan optimal dalam skala internasional.

Semua tim yang bertanding baik di Jakarta, Kab. Bandung, Surakarta dan Surabaya memuji kualitas stadion. Mereka menyatakan kepuasannya atas kualitas lapangan, baik di stadion pertandingan maupun di tempat Latihan. FIFA juga telah mengungkapkan kepuasannya atas pencapaian ini serta mengapresiasi segala usaha PSSI dan pemerintah Indonesia yang telah memenuhi segala tugas dan standard renovasi semua stadion, termasuk untuk JIS.

Sejak JIS terpilih sebagai salah satu stadion Piala Dunia FIFA U-17 Indonesia 2023, PSSI dan kementerian PUPR langsung tancap gas bekerja keras untuk meningkatkan kualitas stadion. Standard yang mesti tercapai adalah setidaknya memenuhi standard minimum FIFA sebagai lokasi penyelenggaraan pertandingan sekelas turnamen resmi FIFA.

Halaman:
1 2
      
