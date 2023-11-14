Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramalan Legenda Belanda tentang Timnas indonesia Terbukti di Bawah Tangan Dingin Shin Tae-yong yang Makin Berkembang Pesat

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |17:28 WIB
Ramalan Legenda Belanda tentang Timnas indonesia Terbukti di Bawah Tangan Dingin Shin Tae-yong yang Makin Berkembang Pesat
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

RAMALAN legenda sepakbola Belanda, Giovanni Van Bronckhorst tentang Timnas Indonesia berhasil dibuktikan oleh tangan dingin Shin Tae-yong. Sebab nyatanya Timnas Indonesia kini berhasil berkembang pesat menjadi tim yang lebih baik.

Seperti diketahui, Giovanni Van Bronckhorst merupakan mantan pesepakbola asal Belanda yang juga memiliki darah keturunan Maluku. Saat masih aktif bermain, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini telah banyak membela klub-klub besar Eropa seperti Feyenoord, Arsenal, hingga Barcelona.

Di level tim nasional, prestasinya juga tak kalah mentereng. Meski gagal mempersembahkan trofi, Giovanni Van Bronckhorst sukses membawa Timnas Belanda melaju hingga ke final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Pasca gantung sepatu sebagai pemain profesional, Giovanni Van Bronckhorst kemudian beralih menjadi seorang pelatih. Namun di masa-masa pendidikannya, dirinya juga berusaha mengembangkan sepakbola di tanah leluhurnya, yakni Indonesia.

Untuk mewujudkan keinginannya itu, Giovanni Van Bronckhorst mendirikan sebuah lembaga bernama "Giovanni Van Bronckhorst @ all Children of Indonesia". Lembaga ini merupakan wadah pengembangan talenta sepakbola khususnya bagi anak-anak yang kurang mampu.

Giovanni Van Bronckhorst

Menariknya, dalam acara pembukaan lembaga yang dibuatnya itu, Giovanni Van Bronckhorst mengungkapkan sebuah kalimat yang pada waktu itu dirasa sangat berat. Pria berusia 48 tahun itu mengatakan jika beberapa tahun mendatang Indonesia akan mampu bersaing dengan tim-tim besar di kancah internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3186050/giovanni_van_bronckhorst-Tbz6_large.jpg
Media Vietnam Heboh Giovanni van Bronckhorst Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia, Sebut Ada Peluang Tinggalkan Liverpool
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185970/calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_memiliki_gaji_fantastis_saat_melatih_besikitas_giovannivbronckhorst-TpqI_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan Patrick Kluivert, bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185942/erick_thohir_angkat_bicara_soal_kabar_giovanni_van_bronckhorst_jadi_pelatih_timnas_indonesia-9C6O_large.jpg
Kata Erick Thohir soal Kabar Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185931/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-pPMN_large.jpg
Giovanni van Bronckhorst Ikuti Jejak Sukses Luis Aragones hingga Thomas Tuchel jika Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/51/1648625/mnc-sports-competition-2025-mnc-televisi-network-dan-mnc-university-juara-cabor-biliar-xuk.webp
MNC Sports Competition 2025: MNC Televisi Network dan MNC University Juara Cabor Biliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/26/timnas_putri_indonesia.jpg
Comeback Dramatis! Timnas Putri Indonesia Bungkam Nepal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement