Ramalan Legenda Belanda tentang Timnas indonesia Terbukti di Bawah Tangan Dingin Shin Tae-yong yang Makin Berkembang Pesat

RAMALAN legenda sepakbola Belanda, Giovanni Van Bronckhorst tentang Timnas Indonesia berhasil dibuktikan oleh tangan dingin Shin Tae-yong. Sebab nyatanya Timnas Indonesia kini berhasil berkembang pesat menjadi tim yang lebih baik.

Seperti diketahui, Giovanni Van Bronckhorst merupakan mantan pesepakbola asal Belanda yang juga memiliki darah keturunan Maluku. Saat masih aktif bermain, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini telah banyak membela klub-klub besar Eropa seperti Feyenoord, Arsenal, hingga Barcelona.

Di level tim nasional, prestasinya juga tak kalah mentereng. Meski gagal mempersembahkan trofi, Giovanni Van Bronckhorst sukses membawa Timnas Belanda melaju hingga ke final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Pasca gantung sepatu sebagai pemain profesional, Giovanni Van Bronckhorst kemudian beralih menjadi seorang pelatih. Namun di masa-masa pendidikannya, dirinya juga berusaha mengembangkan sepakbola di tanah leluhurnya, yakni Indonesia.

Untuk mewujudkan keinginannya itu, Giovanni Van Bronckhorst mendirikan sebuah lembaga bernama "Giovanni Van Bronckhorst @ all Children of Indonesia". Lembaga ini merupakan wadah pengembangan talenta sepakbola khususnya bagi anak-anak yang kurang mampu.

Menariknya, dalam acara pembukaan lembaga yang dibuatnya itu, Giovanni Van Bronckhorst mengungkapkan sebuah kalimat yang pada waktu itu dirasa sangat berat. Pria berusia 48 tahun itu mengatakan jika beberapa tahun mendatang Indonesia akan mampu bersaing dengan tim-tim besar di kancah internasional.