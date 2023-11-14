Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Brasil U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17: Tim Samba Unggul 3-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |17:04 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Brasil U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17: Tim Samba Unggul 3-0
Suasana laga Timnas Brasil U-17 vs Kaledonia Baru U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Brasil U-17 untuk sementara unggul atas Kaledonia Baru U-17 di babak pertama matchday kedua Grup C Piala Dunia U-17 2023, pada Selasa (14/11/2023) sore WIB. Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Tim Samba unggul dengan skor telak 3-0.

Dengan keunggulan itu, Brasil U-17 jelas memiliki keuntungan pada babak kedua nanti. Tentu menarik melihat apakah Brasil U-17 bisa menambah keunggulan atau justru Kaledonia Baru U-17 bisa memberikan kejutan dengan memperlihatkan perlawanan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Brasil U-17 lepas pada awal babak pertama melawan Kaledonia Baru U-17. Oleh dikarenakan, tim Phelipe Leal langsung menggempur pertahanan Kaledonia Baru U-17.

Tim Samba -julukan Timnas Brasil- sudah 25 menit mengurung pertahanan Kaledonia Baru U-17. Namun, benteng pertahanan Kaledonia Baru U-17 masih cukup kokoh menghalau serangan yang datang.

Timnas Brasil U-17 vs Kaledonia Baru U-17 (Instagram/cbf_futebol)

Pada menit ke-28, Timnas Brasil U-17 berhasil memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian tersebut usai Rayan mencetak gol usai memanfaatkan umpan sepak pojok dari Estevao.

Tim asuhan Phelipe Leal berhasil menggandakan keunggulan atas tim lawan pada menit ke-39. Itu setelah Estevao mencetak gol indah lewat sepakan terukur dari luar kotak penalti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648797/ganda-putra-indonesia-raymondjoaquin-disebut-calon-penerus-the-minions-tkv.webp
Ganda Putra Indonesia Raymond/Joaquin Disebut Calon Penerus The Minions
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/pelatih_liverpool_arne_slot_foto_liverpool.jpg
Komentar Arne Slot Diserang Isu Dipecat usai Liverpool Dihajar PSV 1-4 di Anfield
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement