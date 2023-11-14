Hasil Babak Pertama Timnas Brasil U-17 vs Timnas Kaledonia Baru U-17: Tim Samba Unggul 3-0

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Brasil U-17 untuk sementara unggul atas Kaledonia Baru U-17 di babak pertama matchday kedua Grup C Piala Dunia U-17 2023, pada Selasa (14/11/2023) sore WIB. Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Tim Samba unggul dengan skor telak 3-0.

Dengan keunggulan itu, Brasil U-17 jelas memiliki keuntungan pada babak kedua nanti. Tentu menarik melihat apakah Brasil U-17 bisa menambah keunggulan atau justru Kaledonia Baru U-17 bisa memberikan kejutan dengan memperlihatkan perlawanan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Brasil U-17 lepas pada awal babak pertama melawan Kaledonia Baru U-17. Oleh dikarenakan, tim Phelipe Leal langsung menggempur pertahanan Kaledonia Baru U-17.

Tim Samba -julukan Timnas Brasil- sudah 25 menit mengurung pertahanan Kaledonia Baru U-17. Namun, benteng pertahanan Kaledonia Baru U-17 masih cukup kokoh menghalau serangan yang datang.

Pada menit ke-28, Timnas Brasil U-17 berhasil memecahkan kebuntuan dalam laga itu. Kepastian tersebut usai Rayan mencetak gol usai memanfaatkan umpan sepak pojok dari Estevao.

Tim asuhan Phelipe Leal berhasil menggandakan keunggulan atas tim lawan pada menit ke-39. Itu setelah Estevao mencetak gol indah lewat sepakan terukur dari luar kotak penalti.