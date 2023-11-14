Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Shin Tae-yong Siapkan Strategi Terbaik, Live di RCTI!

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi tuan rumah Irak dalam laga yang akan disiarkan secara live di RCTI!

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- lebih dulu bertamu ke markas Timnas Irak pada matchday pertama Grup F. Pertandingan seru kedua tim tersebut bakal dilangsungkan di Basra International Stadium, Irak, Kamis 16 November 2023 pukul 21.45 WIB.

(Timnas Indonesia sudah berlatih di Irak. (Foto: PSSI)

Sejumlah pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Basra, Irak sejak Minggu 12 November 2023 siang waktu setempat. Shin Tae-yong pun langsung menggenjot anak asuhnya yang sudah tiba di negara kawasan Asia Barat itu dengan latihan pertama pada sore harinya.

Kemudian pada hari kedua di Basra, Timnas Indonesia menjalani latihan fisik di pusat kebugaran hotel Grand Millennium, Al Seef, Basra, Senin 13 November 2023. Sebelumnya di pagi hari, masing-masing pemain lebih dahulu melakukan InBody Test.

Di tempat terpisah, Marc Klok dan kolega langsung melakukan latihan fisik yang dipimpin pelatih fisik, Shin Sang-gyu. Sejumlah persiapan tersebut dilakukan pasukan Shin Tae-yong itu guna membawa pulang poin penuh dari Irak ke Tanah Air.

"Ini adalah pertandingan pertama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak, dengan begitu tentu hasilnya akan baik kedepannya," kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.