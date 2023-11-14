Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Shin Tae-yong Siapkan Strategi Terbaik, Live di RCTI!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |11:43 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Shin Tae-yong Siapkan Strategi Terbaik, Live di RCTI!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi tuan rumah Irak dalam laga yang akan disiarkan secara live di RCTI!

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- lebih dulu bertamu ke markas Timnas Irak pada matchday pertama Grup F. Pertandingan seru kedua tim tersebut bakal dilangsungkan di Basra International Stadium, Irak, Kamis 16 November 2023 pukul 21.45 WIB.

Timnas Indonesia sudah berlatih di Irak

(Timnas Indonesia sudah berlatih di Irak. (Foto: PSSI)

Sejumlah pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Basra, Irak sejak Minggu 12 November 2023 siang waktu setempat. Shin Tae-yong pun langsung menggenjot anak asuhnya yang sudah tiba di negara kawasan Asia Barat itu dengan latihan pertama pada sore harinya.

Kemudian pada hari kedua di Basra, Timnas Indonesia menjalani latihan fisik di pusat kebugaran hotel Grand Millennium, Al Seef, Basra, Senin 13 November 2023. Sebelumnya di pagi hari, masing-masing pemain lebih dahulu melakukan InBody Test.

Di tempat terpisah, Marc Klok dan kolega langsung melakukan latihan fisik yang dipimpin pelatih fisik, Shin Sang-gyu. Sejumlah persiapan tersebut dilakukan pasukan Shin Tae-yong itu guna membawa pulang poin penuh dari Irak ke Tanah Air.

"Ini adalah pertandingan pertama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, terpenting adalah mengunci kemenangan di laga melawan Irak, dengan begitu tentu hasilnya akan baik kedepannya," kata Shin Tae-yong, mengutip dari laman resmi PSSI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186213/luis_milla_diminta_kembali_menangani_timnas_indonesia_luismillacoach-c6AG_large.jpg
3 Negara Asal Calon Pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla Comeback atau Giovanni Van Bronckhorst?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186207/shin_tae_yong_bersama_nova_arianto-ViHf_large.jpg
PSSI Ungkap Syarat yang Wajib Dimiliki Calon Pelatih Timnas Indonesia, Bawa-Bawa Shin Tae-yong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186174/sumardji-YGWA_large.jpg
Exco PSSI Terbang ke Eropa untuk Wawancara Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Sumardji: Nama-namaya Masih Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186155/giovanni_van_bronckhorst_calon_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivbronckhorst-hMJ0_large.jpg
PSSI: Calon Pelatih Timnas Indonesia Ada yang dari Belanda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/50/1648391/resmi-oleksandr-usyk-lawan-pemenang-duel-jared-anderson-vs-frank-sanchez-drd.webp
Resmi! Oleksandr Usyk Lawan Pemenang Duel Jared Anderson vs Frank Sanchez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/rachel_allessya_rosefebi_setianingrum_juara.jpg
Rachel/Febi Ngotot Tak Dipisah usai Juara Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement