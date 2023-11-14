Jelang Laga Timnas Indonesia vs Irak, Marc Klok Ungkap 3 Hal Penting dalam Persiapan Skuad Garuda

JELANG laga Timnas Indonesia vs Irak, Marc Klok ungkap tiga hal penting dalam persiapan skuad Garuda. Gelandang Persib Bandung itu mengingatkan rekan-rekan setimnya agar istirahat yang cukup, latihan ekstra, dan mengomsumsi makanan sehat.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – bakal memulai putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pekan ini. Lawan pertama mereka adalah Irak, yang akan dihadapi di Basra International Stadium, Basra pada Kamis (16/11/2023) malam WIB.

Timnas Indonesia sudah tiba di Basra dan menggelar latihan perdana pada Minggu (12/11/2023) sore waktu setempat. Di sela-sela latihan tersebut, Marc Klok mematikan persiapan Timnas Indonesia tak ada kendala.

Skuad Garuda dipastikan siap tempur asalkan memerhatikan tiga aspek penting. Adapun tiga aspek yang dimaksud adalah istirahat yang cukup, latihan ekstra dan makan makanan sehat.

“Sampai di sini tadi saya dan pemain lainnya istirahat sejenak. Karena sorenya mau ada latihan,” kata Klok dilansir laman resmi PSSI, Selasa (14/11/2023).

“Yang penting adalah cukup istirahat, latihan ekstra, makan sehat semua,” imbuh pemain Persib Bandung itu.

Timnas Irak, di atas kertas, merupakan tim terkuat di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlebih, ranking FIFA Timnas Indonesia tertinggal jauh dari Irak.