Tiket Timnas Indonesia vs Timnas Irak Sudah Dijual, Paling Murah Rp120 Ribu!

TIKET Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dijual. Dari empat kategori yang dijual oleh pihak penyelenggara setempat, harga tiket Timnas Indonesia vs Timnas Irak paling murah dibanderol sebesar Rp120 ribu!

Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Singa Mesopotamia pada matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, laga tersebut bakal digelar di Basra International Stadium, Irak, Kamis (16/11/2023) pukul 21.45 WIB.

Direktur Kepolisian Al-Manara, Adel Ghafouri, yang bertugas menjual tiket pertandingan di Stadion Internasional Basra membeberkan waktun penjualan tiket Timnas Indonesia vs Timnas Irak. Menurutnya, tiket laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di stadion dengan kapasitas 65.000 penonton itu sudah dijual sejak Minggu (12/11/2023) waktu setempat.

“Tiket pertandingan Irak-Indonesia akan tersedia untuk dijual mulai malam ini (kemarin) di semua outlet di Basra, Bagdad, dan provinsi lainnya, di mana para penggemar dapat menontonnya menjamin kursi mereka di pertandingan mulai hari ini," kata Adel Ghafouri kepada Maalouma Agency, mengutip dari Almaalomah.me, Senin (13/11/2023).

Lebih lanjut, Adel Ghafouri menyatakan bahwa tiket Timnas Indonesia vs Timnas Irak akan berbahan dasar kertas dan berisi kode batang khusus untuk kategori tiket dan sulit untuk dipalsukan. Setidaknya, ada empat kategori tiket di stadion tersebut.

Untuk kategori kelas empat atau paling mudah dibanderol 10.000 dinar Irak atau Rp120 ribu. Sedangkan tiket kelas tiga berharga 15.000 dinar Irak atau Rp180 ribu. Kemudian tiket kelas dua bernilai 25.000 dinar Irak atau Rp300 ribu. Terakhir, untuk tiket kelas satu dihargai 50.000 dinar Irak atau Rp600 ribu.