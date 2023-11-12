RCTI+ Sabet Gelar Juara Futsal MNC Sports Competition, sang Kapten: Usaha Tak Mengkhianati Hasil

JAKARTA - RCTI+ sukses menjuarai MNC Sports Competition cabang olahraga futsal secara meyakinkan. Kapten Tim RCTI+, Saefulloh Chandra Jiwa, mengatakan bahwa usaha keras para pemain membuahkan hasil yang baik.

RCTI+ menang secara meyakinkan pada partai puncak dengan menghajar PT MNC Tbk. Laga yang digelar di Elang Futsal, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2023) itu berakhir dengan skor telak 7-1.

"Kami dari RCTI+ sudah rajin latihan sebelum turnamen. Latihan tidak akan mengkhianati hasil. Keberuntungan itu skill juga yang perlu dilatih dengan usaha dan kerja keras," ucap Saefulloh kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (12/11/2023).

Saefulloh Chandra Jiwa mengungkapkan bahwa strategi yang diterapkan RCTI+ selama turnamen MNC Sports Competition tahun ini adalah serangan balik (counter attack). Terbukti, apa yang dilakukan mereka berhasil membuahkan gelar juara.