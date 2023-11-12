Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

RCTI+ Sabet Gelar Juara Futsal MNC Sports Competition, sang Kapten: Usaha Tak Mengkhianati Hasil

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |19:30 WIB
RCTI+ Sabet Gelar Juara Futsal MNC Sports Competition, sang Kapten: Usaha Tak Mengkhianati Hasil
RCTI+ juara futsal MNC Sports Competition. (Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - RCTI+ sukses menjuarai MNC Sports Competition cabang olahraga futsal secara meyakinkan. Kapten Tim RCTI+, Saefulloh Chandra Jiwa, mengatakan bahwa usaha keras para pemain membuahkan hasil yang baik.

RCTI+ menang secara meyakinkan pada partai puncak dengan menghajar PT MNC Tbk. Laga yang digelar di Elang Futsal, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2023) itu berakhir dengan skor telak 7-1.

Final Futsal MNC Sports Competition. Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia

"Kami dari RCTI+ sudah rajin latihan sebelum turnamen. Latihan tidak akan mengkhianati hasil. Keberuntungan itu skill juga yang perlu dilatih dengan usaha dan kerja keras," ucap Saefulloh kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (12/11/2023).

Saefulloh Chandra Jiwa mengungkapkan bahwa strategi yang diterapkan RCTI+ selama turnamen MNC Sports Competition tahun ini adalah serangan balik (counter attack). Terbukti, apa yang dilakukan mereka berhasil membuahkan gelar juara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183753/pontianak_jadi_tuan_rumah_futsal_nation_cup_2026-t98V_large.jpg
Resmi! Pontianak Jadi Tuan Rumah Futsal Nation Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/51/3180729/timnas_futsal_indonesia_memimpin_1_0_atas_timnas_futsal_australia_di_babak_pertama-T7xw_large.jpg
Hasil Babak Pertama Timnas Futsal Indonesia vs Timnas Futsal Australia: Skuad Garuda Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176515/timnas_futsal_indonesia-jyp7_large.jpg
Daftar Harga Tiket Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Laga Uji Coba: Paling Murah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/51/3173103/cosmo_jne_fc_juara_futsal_super_cup_2025_usai_mengalahkan_fafage_banua_3_2_di_babak_final-pvBx_large.jpg
Hasil Futsal Super Cup 2025: Cosmo JNE Juara Usai Kalahkan Fafage Banua 3-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648095/fifa-kucurkan-1-miliar-dolar-untuk-pembangunan-stadion-negara-berkembang-begini-respons-pssi-hgb.webp
FIFA Kucurkan 1 Miliar Dolar untuk Pembangunan Stadion Negara Berkembang, Begini Respons PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/01/inter_milan_takluk_1_2_dari_udinese.jpg
Alarm Bahaya di Inter! 5 Pemain Sekaligus Absen Jelang Duel Panas Vs Atletico Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement