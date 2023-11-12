Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Final Futsal MNC Sports Competition: RCTI+ Sabet Gelar Juara, Usai Bantai PT MNC Tbk 7-1!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |14:13 WIB
Hasil Final Futsal MNC Sports Competition: RCTI+ Sabet Gelar Juara, Usai Bantai PT MNC Tbk 7-1!
RCTI+ juara futsal MNC Sports Competition. (Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

HASIL final futsal MNC Sports Competition sudah diketahui. RCTI+ sabet gelar juara cabang olahraga futsal MNC Sports Competition.

RCTI+ memastikan diri menjadi juara usai menang telak atas PT MNC Tbk dengan skor 7-1. Duel final itu digelar di Elang Futsal, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (12/11/2023) siang WIB.

Final Futsal MNC Sports Competition. Foto: Muhammad Gazza/MNC Portal Indonesia

Atas hasil tersebut, RCTI+ membawa pulang hadiah sebesar Rp8 juta. Sementara itu, PT MNC Tbk meraup Rp5 juta.

Jalannya Pertandingan

Partai puncak final MNC Sports Copmeptition sendiri berlangsung meriah. Sorakan suporter RCTI+ menggemakan lokasi pertandingan.

RCTI+ unggul cepat pada awal babak pertama. Keberhasilan itu membuat mereka tampil makin percaya diri dan terus melancarkan serangan.

Tak lama setelah itu, RCTI+ yang mengenakan jersey merah tua tersebut kembali mencetak gol demi gol. Babak pertama berakhir dengan skor 4-0 untuk RCTI+.

Halaman:
1 2
      
