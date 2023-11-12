5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Layak Dipromosikan ke Tim U-20 Asuhan Indra Sjafri, Nomor 1 Pencetak Sejarah

Arkhan Kaka Putra Purwanto menjadi satu dari lima pemain Timnas Indonesia U-17 yang layak dipanggil ke U-20 asuhan Indra Sjafri (Foto: Doc. LOC WCU17/BRY)

BERIKUT lima pemain Timnas Indonesia U-17 yang layak dipromosikan ke tim U-20 asuhan Indra Sjafri. Para pemain ini pantas untuk mendapatkan kesempatan di level yang lebih tinggi.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 sedang tampil di Piala Dunia U-17 2023. Pengalaman mentas di ajang tertinggi kelompok umur itu, tentu sangat berguna di masa depan.

Lalu, siapa saja lima pemain Timnas Indonesia U-17 yang layak dipromosikan ke Timnas Indonesia U-20 asuhan Indra Sjafri? Berikut ulasannya.

5. Ikram Al Giffari

Sang penjaga gawang tampil heroik saat menghadapi Timnas Ekuador U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Jumat 10 November 2023 malam WIB. Ikram tercatat melakukan lima penyelamatan sepanjang 90 menit.

Aksi-aksinya itu membantu Indonesia menahan Ekuador 1-1. Tentu saja, Ikram layak dipromosikan ke Timnas Indonesia U-20.

4. Muhammad Iqbal Gwijangge

Bukan rahasia lagi Iqbal Gwijangge dianggap sebagai salah satu pemain berbakat yang dimiliki Indonesia. Dia bahkan menyandang ban kapten di Timnas Indonesia U-17, serta terus dipercaya pelatih Bima Sakti Tukiman memimpin rekan-rekannya di lapangan.

Penampilan Iqbal pada laga pertama juga cukup mencuri perhatian. Bek Barito Putera itu layak dipromosikan oleh Indra.