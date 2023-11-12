Phelipe Leal Bongkar Penyebab Timnas Brasil U-17 Dipermalukan Iran U-17 2-3 di Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA - Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, mengakui kelengahan menjadi penyebab kekalahan 2-3 dari Timnas Iran U-17 di laga pertama Grup C Piala Dunia U-17 2023. Hasil itu tentu sangat mengejutkan buat sang juara bertahan.

Duel Timnas Brasil U-17 vs Timnas Iran U-17 itu berlangsung Sabtu 11 November 2023 malam WIB di Jakarta International Stadium (Stadion JIS). Selecao sempat unggul 2-0 di babak pertama berkat Rayan (28') dan gol bunuh diri Abolfazl Zamani Ahmadabad (45+1').

Namun, di babak kedua, Iran bangkit. Mereka melesakkan tiga gol via Yaghoob Barajeh (54'), Kasra Taheri (69'), dan Esmaeil Gholizadeh Samian (73'). Alhasil, Team Melli berbalik menang 3-2.

Leal mengatakan performa timnya cukup baik pada babak pertama karena unggul 2-0. Namun, mental Brasil anjlok saat Iran bisa memperkecil ketertinggalan.

"Di babak pertama kami unggul dua gol. Namun, Iran mencetak gol di babak kedua yang membuat mental pemain goyang," ujar Leal usai laga, dikutip pada Minggu (12/11/2023).

Lebih lanjut, pelatih berusia 36 tahun itu menambahkan, Iran cukup lihai membaca kondisi anak asuhnya yang lengah. Alhasil, tim lawan berhasil berbalik unggul dan mengamankan kemenangan.