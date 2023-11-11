Ini 9 Titik Lokasi Penjualan Cendera Mata Piala Dunia U-17 2023 Produk UMKM di Surabaya

Ini 9 Titik Lokasi Penjualan Cendera Mata Piala Dunia U-17 2023 di Surabaya. (Foto: PSSI)

SURABAYA - Ada 9 titik lokasi penjualan cendera mata Piala Dunia U-17 2023 produk UMKM di Surabaya. Kesembilan titik itu di antaranya ada di Galaxy Mal, Tunjungan Plaza, Royal Plaza, Ciputra World Surabaya, Surabaya Kriya Gallery (SKG) MERR dan Siola, hingga Terminal Benowo Kota Surabaya.

Kota Surabaya menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 yang digelar sejak 10 November hingga 2 Desember 2023. Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, menjadi venue yang digunakan untuk opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 dan semua laga Timnas Indonesia U-17 di fase grup.

Selain menggelar tiga laga Timnas Indonesia U-17, Stadion Gelora Bung Tomo juga akan menggelar laga Maroko vs Ekuador pada 13 November 2023 pukul 16.00 WIB. Lalu Kanada vs Mali (Grup B) pada 16 November 2023 pukul 16.00 WIB hingga babak 16 besar.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan sembilan titik lokasi sentra penjualan cendera mata Piala Dunia U-17 2023 produk UMKM di Surabaya. Hal itu guna meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sana.

Kesembilan titik tersebut di antaranya ada di Galaxy Mal, Tunjungan Plaza, Royal Plaza, Ciputra World Surabaya, Surabaya Kriya Gallery (SKG) MERR, Siola, Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ), Terminal Osowilangon, dan Terminal Benowo Kota Surabaya.

Beragam merchandise/suvenir yang dipasarkan terdiri dari gantungan kunci, hiasan magnet, bolpoin, topi, bantal, boneka, tas, bucket hat, tote bag, hingga t-shirt (kaus) dengan gambar ikon Kota Surabaya, yakni Suro dan Boyo. Penjualan ini juga untuk menyemarakkan Piala Dunia U-17 2023 di Kota Pahlawan.

Masyarakat pun menyambut antusias dan memberikan apresiasinya kepada pemerintah setempat usai memfasilitasi penjualan cendera mata Piala Dunia U-17 2023 produk UMKM di Surabaya. Salah satunya seperti yang dikatakan seorang penjaga stan cendera mata yang berlokasi di Terminal Joyoboyo, Surabaya, Yosi.