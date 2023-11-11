Manchester United Bantai Luton Town Setelah Dipermalukan FC Copenhagen?

MANCHESTER United bantai Luton Town setelah dipermalukan FC Copenhagen? Setan Merah -julukan Manchester United- akan menjamu Luton Town pada pekan ke-12 Liga Inggris 2023-2024 di Old Trafford, Sabtu (11/11/2023) pukul 22.00 WIB.

Saat ini, Manchester United masih tertahan di peringkat delapan pada klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan koleksi 18 poin dari 11 laga. Sementara itu, Luton Town masih berjuang di papan bawah yakni di peringkat 17 dengan torehan 6 poin.

Laga Manchester United vs Luton Town diprediksi akan berlangsung sengit. Sebab, kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi memperbaiki posisinya masing-masing di klasemen Liga Inggris, utamanya tuan rumah yang sedang dalam performa inkonsisten.

Bagaimana tidak, Manchester United kalah dengan skor identik 0-3 di kandangnya dari Manchester City di Liga Inggris dan dari Newcastle United di Carabao Cup. Setelah itu, Setan Merah sempat menang 1-0 atas tuan rumah Fulham pekan lalu di Liga Inggris.

Akan tetapi, Setan Merah kembali kalah dramatis dengan skor 3-4 dari FC Copenhagen di Liga Champions di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, Kamis 9 November 2023 dini hari WIB. Pasukan Erik Ten Hag itu bermain dengan 10 orang usai Marcus Rashford dikartu merah wasit di menit ke-42.