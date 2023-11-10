Klasemen Sementara Grup B Piala Dunia U-17 2023 di Matchday Pertama: Timnas Mali U-17 Kangkangi Spanyol U-17

Timnas Mali U-17 untuk sementara menguasai puncak klasemen Grup B Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

KLASEMEN sementara Grup B Piala Dunia U-17 2023 di matchday pertama sudah diketahui. Timnas Mali U-17 untuk sementara memimpin dengan raihan tiga poin.

Di laga pertama, Timnas Mali U-17 menang 3-0 atas Timnas Uzbekistan U-17. Laga tersebut digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/11/2023) sore WIB.

Mamadou Doumbia menjadi man of the match pada laga itu. Dia mengemas hattrick pada menit ke-30, 70, dan 75. Gol kedua dicetaknya via titik putih.

Hasil itu membawa Mali naik ke puncak klasemen sementara dengan nilai tiga. Mereka memiliki keunggulan dalam hal selisih gol yakni surplus tiga dibandingkan Timnas Spanyol U-17.

La Rojita sendiri berada di posisi dua dengan nilai tiga usai menang 2-0 atas Timnas Kanada U-17. Wonderkid Barcelona, Marc Guiu, turut menghiasi papan skor di laga yang dilangsungkan di Stadion Manahan, Jumat (10/11/2023) malam WIB.