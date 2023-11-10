Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saksikan Pertandingan Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Anak-Anak Anggota SSB PS Pemda Solo Antusias

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |23:01 WIB
Saksikan Pertandingan Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Anak-Anak Anggota SSB PS Pemda Solo Antusias
SSB PS Pemda Solo antusias saksikan pertandingan Piala Dunia U-17 2023 di Solo (Foto: MPI/Romensy August)
A
A
A

SAKSIKAN pertandingan Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, anak-anak anggota Sekolah Sepakbola (SSB) Madya Pemda Solo sangat antusias. Mereka hadir di Stadion Manahan, Solo, pada Jumat (10/11/2023) sore WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, mereka sempat berkumpul di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Solo sebelum masuk ke tribun stadion.

SSB PS Pemda Solo

Mengenakan jersey kebesaran Madya Pemda Solo mereka kemudian berjalan beriringan memasuki tribun stadion dengan membawa bendera kedua negara. Tak lupa para orang tua masing-masing anak turut mendampingi.

Pelatih SSB Madya Pemda Solo, Nugroho mengungkapkan bahwa para siswa sangat antusias untuk melihat langsung pertandingan Piala Dunia U-17 2023.

Keterlibatan ini diharapkannya bisa memacu semangat anak-anak untuk lebih berkembang dalam dunia olahraga khususnya sepak bola.

"Yang kemarin U-20 gagal dan semoga yang ini sukses," kata dia saat diwawancarai di Kanto Dishub Solo.

Menurut Nugroho, total ada 20 tiket yang diterima oleh SSB-nya. Tiket itu dapat digunakan untuk menonton dua pertandingan yakni Mali vs Uzbekistan dan Spanyol vs Kanada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647357/sukses-bergulir-di-10-kota-milklife-soccer-challenge-seri-2-dan-allstars-siap-dihelat-ovh.webp
Sukses Bergulir di 10 Kota, MilkLife Soccer Challenge Seri 2 dan All-Stars Siap Dihelat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/real_madrid_ditahan_elche_2_2_pada_jornada_ke_13_l.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Real Madrid Ditahan Elche, Atletico Bungkam Getafe
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement