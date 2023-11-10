Saksikan Pertandingan Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Anak-Anak Anggota SSB PS Pemda Solo Antusias

SAKSIKAN pertandingan Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, anak-anak anggota Sekolah Sepakbola (SSB) Madya Pemda Solo sangat antusias. Mereka hadir di Stadion Manahan, Solo, pada Jumat (10/11/2023) sore WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, mereka sempat berkumpul di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Solo sebelum masuk ke tribun stadion.

Mengenakan jersey kebesaran Madya Pemda Solo mereka kemudian berjalan beriringan memasuki tribun stadion dengan membawa bendera kedua negara. Tak lupa para orang tua masing-masing anak turut mendampingi.

Pelatih SSB Madya Pemda Solo, Nugroho mengungkapkan bahwa para siswa sangat antusias untuk melihat langsung pertandingan Piala Dunia U-17 2023.

Keterlibatan ini diharapkannya bisa memacu semangat anak-anak untuk lebih berkembang dalam dunia olahraga khususnya sepak bola.

"Yang kemarin U-20 gagal dan semoga yang ini sukses," kata dia saat diwawancarai di Kanto Dishub Solo.

Menurut Nugroho, total ada 20 tiket yang diterima oleh SSB-nya. Tiket itu dapat digunakan untuk menonton dua pertandingan yakni Mali vs Uzbekistan dan Spanyol vs Kanada.