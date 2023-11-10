Banyak Kirim Pemain ke Timnas Filipina, Jasa Klub-Klub Liga 1 2023-2024 Diabaikan Pelatih The Azkals

BANYAK kirim pemain ke Timnas Filipina, jasa klub-klub Liga 1 2023-2024 diabaikan pelatih The Azkals, Hans-Michael Weiss. Sang pelatih lebih memilih memuji jasa klub-klub lokal Filipina dalam membina pemain lokal.

The Azkals – julukan Timnas Filipina – akan melakoni dua laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November ini. Pertama menghadapi Vietnam pada 16 November 2023, dan lima hari kemudian kontra Timnas Indonesia.

Filipina sudah merilis skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Terdapat enam pemain yang berkarier di Liga 1, yakni Christian Rontini (Persita Tangerang), Daisuke Sato (Persib Bandung), Simen Lyngbo (Persik Kediri), Kenshiro Daniels (RANS Nusantara FC) serta Carli De Murga dan Mike Ott (Barito Putera).

Namun Hans-Michael Weiss selaku pelatih hanya menyinggung jasa klub-klub Filipina perihal mengembangkan pemain. Penyebabnya, skuad Filipina dihuni empat pemain yang berlaga di Liga Champions Asia musim ini.

“Ini adalah perpaduan yang baik antara pemain andalan berpengalaman sejak lama dan talenta muda yang berkembang dengan baik yang dibawa oleh penampilan klub-klub Filipina baru-baru ini di kompetisi Asia,” kata Michael Weiss dilansir laman resmi Federasi Sepak Bola Filipina (PFF), Kamis (9/11/2023).

Pada daftar skuad, memang tidak ada satupun pemain Timnas Filipina yang bermain di kompetisi Asia bersama klub Liga 1. Sementara itu, terdapat empat pemain Timnas Filipina yang bermain di Liga Champions Asia.