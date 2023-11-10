Skuad Persib Bandung Diliburkan Bojan Hodak Usai Laga Kontra Arema FC

SKUAD Persib Bandung diliburkan Bojan Hodak usai laga kontra Arema FC. Para pemain dari tim Maung Bandung – julukan Persib – akan beristirahat setidaknya selama lima hari ke depan.

Keputusan ini diambil karena laga berikutnya untuk Persib Bandung baru dilakoni pada 26 November 2023 mendatang. Mereka akan menghadapi Dewa United pada laga berikutnya di Liga 1 2023-2024.

Bojan Hodak pun merasa perlu mengistirahatkan dengan waktu yang panjang lantaran para pemainnya berhasil memperpanjang tren positif di Liga 1 2023-2024. Meski imbang lawan Arema FC, Persib Bandung belum terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhirnya.

"Yang pertama adalah pemain akan mendapat beberapa hari libur karena kami juga baru mencatatkan tren positif tidak terkalahkan, 12 pertandingan tidak kalah. Jadi pemain pantas mendapat istirahat," kata Bojan Hodak.

Persib Bandung berencana akan memulai latihan lagi pada Senin (13/11/2023). Namun Stadion GBLA yang akan menjadi tempat latihan digunakan PSKC Cimahi untuk menjalani laga kandangnya di Liga 2 2023-2024.