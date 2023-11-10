Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Skuad Persib Bandung Diliburkan Bojan Hodak Usai Laga Kontra Arema FC

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |03:51 WIB
Skuad Persib Bandung Diliburkan Bojan Hodak Usai Laga Kontra Arema FC
Skuad Persib Bandung diliburkan usai laga kontra Arema FC (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

SKUAD Persib Bandung diliburkan Bojan Hodak usai laga kontra Arema FC. Para pemain dari tim Maung Bandung – julukan Persib – akan beristirahat setidaknya selama lima hari ke depan.

Keputusan ini diambil karena laga berikutnya untuk Persib Bandung baru dilakoni pada 26 November 2023 mendatang. Mereka akan menghadapi Dewa United pada laga berikutnya di Liga 1 2023-2024.

Persib Bandung

Bojan Hodak pun merasa perlu mengistirahatkan dengan waktu yang panjang lantaran para pemainnya berhasil memperpanjang tren positif di Liga 1 2023-2024. Meski imbang lawan Arema FC, Persib Bandung belum terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhirnya.

"Yang pertama adalah pemain akan mendapat beberapa hari libur karena kami juga baru mencatatkan tren positif tidak terkalahkan, 12 pertandingan tidak kalah. Jadi pemain pantas mendapat istirahat," kata Bojan Hodak.

Persib Bandung berencana akan memulai latihan lagi pada Senin (13/11/2023). Namun Stadion GBLA yang akan menjadi tempat latihan digunakan PSKC Cimahi untuk menjalani laga kandangnya di Liga 2 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1647125/jadwal-dan-link-nonton-streaming-laliga-202526-barcelona-vs-athletic-bilbao-di-vision-ixt.webp
Jadwal dan Link Nonton Streaming LaLiga 2025/26: Barcelona vs Athletic Bilbao di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/bintang_timur_surabaya_bts_menghancurkan_moncong.jpg
Hasil Pro Futsal League: Bintang Timur Surabaya Bantai Moncongbulo FC 8-2, Syauqi Saud Hattrick
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement