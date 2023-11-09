Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Indonesia di Surabaya: Timnas Indonesia U-17 Main 3 Kali, Sanggup Juara Grup?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |17:58 WIB
Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Indonesia di Surabaya: Timnas Indonesia U-17 Main 3 Kali, Sanggup Juara Grup?
Jadwal Piala Dunia U-17 2023 di Surabaya. (Foto: PSSI)
JADWAL Piala Dunia U-17 2023 Indonesia di Surabaya akan diulas Okezone. Total delapan pertandingan yang bakal dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, dari fase grup hingga 16 besar termasuk ada Timnas Indonesia U-17.

Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di empat stadion yang ada di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Keempat stadion tersebut yakni Jakarta International Stadium (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), dan Stadion Manahan (Solo).

Stadion Gelora Bung Tomo

(Stadion Gelora Bung Tomo, lokasi opening ceremony Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)

Khusus untuk Stadion Gelora Bung Tomo, akan digunakan untuk opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 pada Jumat 10 November 2023 malam WIB. Beberapa menit kemudian, stadion yang memiliki kapasitas 45.000 penonton itu akan menggelar laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador pada pukul 19.00 WIB.

Selain melawan Ekuador, semua laga Timnas Indonesia U-17 di fase Grup A termasuk melawan Panama dan Maroko akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Timnas Indonesia U-17 akan menantang Panama pada Senin, 13 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Terakhir, skuad Garuda Asia bakal berhadapan dengan Maroko pada Kamis, 16 November 2023 pukul 19.00 WIB. Pelatih Bima Sakti telah membawa 21 pemain terbaiknya untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023.

Dari 21 nama tersebut, di antaranya ada dua pemain abroad, yakni Welber Jardim (Sao Paolo) dan Amar Brkic (TSG 1899 Hoffenheim). Nantinya, hanya juara grup, runner up grup, dan empat tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023.

