5 Negara Calon Lawan Timnas Indonesia U-17 jika Lolos 16 Besar Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Kandidat Juara

Timnas Indonesia U-17 bisa menghadapi lima lawan ini di babak 16 besar Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

BERIKUT lima negara calon lawan Timnas Indonesia U-17 jika lolos 16 besar Piala Dunia U-17 2023. Sejumlah lawan berat, termasuk calon juara, akan menghadang anak asuh Bima Sakti Tukiman.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A Piala Dunia U-17 2023. Garuda Asia akan menghadapi Timnas Ekuador U-17, Timnas U-17 Maroko, dan Timnas Panama U-17.

Timnas Indonesia U-17 bisa lolos ke 16 besar dari juara grup, runner-up, dan peringkat tiga terbaik. Lalu, siapa saja calon lawan Timnas Indonesia U-17?

5. Timnas Inggris U-17

Jika lolos sebagai runner-up grup A, maka Timnas Indonesia U-17 kemungkinan besar bertemu Inggris. Sebab, The Three Lions menghuni Grup C.

Dari hasil undian, runner-up Grup A akan bertemu runner-up Grup C di babak 16 besar. Pertemuan ini kemungkinan besar terjadi mengingat komposisi lawan masing-masing di fase grup.

4. Timnas Iran U-17

Andai Indonesia finis sebagai juara Grup A, maka akan bertemu salah satu dari peringkat tiga terbaik di Grup C, D, atau E. Dari Grup C, kemungkinan Iran akan finis sebagai peringkat tiga.

Sebab, di grup itu, bercokol pula Inggris dan Brasil. Sementara itu, satu negara lainnya adalah Timnas Kaledonia Baru U-17. Maka, Iran menjadi lawan paling memungkinkan dari Grup C.