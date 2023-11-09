Media Ekuador Takut-takuti Timnas Indonesia U-17 Jelang Bersua Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Bawa-Bawa Liga Inggris!

Timnas Indonesia U-17 ditakut-ditakuti media Ekuador jelang bersua Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)

MEDIA Ekuador, Expreso, mencoba menakut-nakuti Timnas Indonesia U-17 jelang bersua Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Expreso menyebut Timnas Indonesia U-17 wajib mewaspadai penyerang Timnas Ekuador U-17, Allen Obando.

Allen Obando memang bukanlah penyerang sembarangan. Baru berusia 17 tahun, Allen Obando sudah bermain di tim senior Barcelona SC.

(Allen Obando, bomber Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023)

Musim ini Allen Obando yang biasa bermain sebagai penyerang, telah mencatatkan enam penampilan bersama Barcelona SC. Bagi yang belum tahu, Barcelona SC merupakan salah satu klub teras di Liga Ekuador.

Barcelona SC pernah 16 kali juara Liga Ekuador. Mereka bahkan dua kali finis sebagai runner-up di Copa Libertadores 1990 dan 1998.

“Allen Obando menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai (Timnas Indonesia U-17),” tulis Expreso, Okezone mengutip dari Expreso, Kamis (9/11/2023).

Expreso menyebut Allen Obando masuk radar beberapa klub Liga Inggris. Hal itu menunjukan penyerang yang telah mengemas lima gol bersama Ekuador U-17 ini bukanlah pemain biasa.