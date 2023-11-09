Gerard Pique Sindir Real Madrid, Carlo Ancelotti Angkat Bicara

MADRID – Mantan bek Barcelona, Gerard Pique menyindir gelar Liga Champions yang sudah didapat oleh Real Madrid. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti angkat bicara soal sindiran keras yang diberikan oleh Pique.

Gerard Pique memberikan pandangannya soal performa dan gelimang gelar yang didapatkan oleh Real Madrid. Eks pemain Manchester United itu menyebut gelar Liga Champions terakhir yang didapat oleh Los Blancos -julukan Real Madrid- tidak berkesan.

Meskipun mengakui bahwa gelar terakhir didapat karena Real Madrid terlalu inferior, Pique menganggap hal itu tidak meninggalkan kesan manis. Sebaliknya, Pique mengatakan gelar terakhir Liga Champions yang didapat Barcelona pada musim 2014-2015 sangat membekas.

Menanggapi hal itu, Ancelotti mengatakan Pique tidak paham soal apa yang sudah dicapai oleh Real Madrid. Don Carlo -julukan Carlo Ancelotti- menegaskan, para penggemar Los Blancos akan selalu mengingat semua trofi klubnya, termasuk Liga Champions yang ke-14.

“Dia (Gerard Pique) hidup di dunianya sendiri, yang tidak berhubungan dengan madridisme, namun saya dapat meyakinkannya bahwa tidak akan ada satu pun pemain madridista yang melupakan Decimocuarta (gelar ke-14),” kata Ancelotti dikutip dari laman resmi Real Madrid, Kamis (9/11/2023).

“Ini adalah Liga Champions yang akan selalu diingat,” tambahnya tegas.