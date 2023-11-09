Kapasitas Penonton 4 Stadion Piala Dunia U-17 2023, Ada yang Tembus 82.000!

Stadion Gelora Bung Tomo bakal jadi saksi laga perdana Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)

KAPASITAS penonton 4 stadion Piala Dunia U-17 2023 menarik untuk diulas. Keempat stadion tersebut yakni Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), Stadion Manahan (Solo), Stadion si Jalak Harupat (Bandung), dan Jakarta International Stadium (Jakarta).

Piala Dunia U-17 2023 Indonesia akan segera bergulir pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Turnamen sepakbola antarnegara seluruh dunia level usia 17 tahun tersebut diikuti 24 negara termasuk Indonesia U-17 selaku tuan rumah.

Ke-24 tim peserta Piala Dunia U-17 2023 dibagi menjadi enam grup, masing-masing grup diisi empat negara. Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama, sedangkan Grup B diisi Spanyol, Kanada, Mali, dan Uzbekistan.

Grup C dihuni Brasil, Iran, Kaledonia Baru, dan Inggris. Sementara Grup D ada Jepang, Polandia, Argentina, dan Senegal, lalu Grup E diisi Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, serta Grup F ada Meksiko, Jerman, Venezuela, dan Selandia Baru.

Empat stadion sudah disiapkan untuk menggelar 24 peserta di atas. Seperti yang sudah disinggung di atas, empat stadion tersebut yakni Jakarta International Stadium, Stadion Manahan, Stadion Si Jalak Harupat, dan Stadion Gelora Bung Tomo.

Untuk Stadion Gelora Bung Tomo memiliki kapasitas 45.000 penonton. Stadion yang dibangun pada 2008 di Benowo, Surabaya, Jawa Timur ini akan digunakan untuk opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 pada Jumat (10/11/2023) malam WIB.

Setelah opening ceremony, Stadion Gelora Bung Tomo akan menggelar laga perdana Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador pada pukul 19.00 WIB. Semua laga Timnas Indonesia U-17 di fase Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko akan dimainkan di stadion ini.