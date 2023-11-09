Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perbandingan Statistik Mengerikan Justin Hubner vs Elkan Baggott di Liga Inggris

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |05:34 WIB
Perbandingan Statistik Mengerikan Justin Hubner vs Elkan Baggott di Liga Inggris
Justin Hubner segera dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PERBANDINGAN statistik mengerikan Justin Hubner vs Elkan Baggott di Liga Inggris menarik dikulik. Sebab, nama Justin Hubner dan Elkan Baggott belakangan ini menjadi sorotan para pecinta sepakbola Indonesia.

Pasalnya, kedua pesepakbola itu sama-sama berkarier di kompetisi Liga Inggris. Tidak hanya itu, kedua pemain muda tersebut juga sama-sama diakui memiliki kemampuan apik di posisi bek.

Elkan Baggott. Foto: PSSI

Maka dari itu, tidak heran Justin Hubner vs Elkan Baggott kerap dibandingkan kemampuannya oleh para pendukungnya masing-masing. Berikut info lebih lengkapnya, Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (9/11/2023) terkait perbandingan statistik mengerikan Justin Hubner vs Elkan Baggott di Liga Inggris.

Diketahui sebelumnya, Justin Hubner vs Elkan Baggott sama-sama berlaga di kompetisi Liga Inggris yang berbeda. Tentu saja, kemampuan keduanya hanya bisa dilihat melalui perbandingan statistik supaya lebih teransparan dan terperinci.

Dimulai dari perjalanan karier Justin Hubner. Dia diketahui sempat berkarier di sebuah klub ternama Inggris, yakni Wolverhampton Wanderers yang mentas di di Premier League. Tetapi, Hubner masih bermain di Wolverhampton Wanderers U-21.

Sementara itu, Elkan Baggott merupakan pemain Ipswich Town. Klub itu diketahui bermain di Divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris.

Secara statistik, Justin Hubner pun lebih mentereng dari Elkan Baggott. Tetapi, perlu diketahui, Justin Hubner kini mentas di Premier League 2, yakni kompetisi usia muda untuk klub kasta tertinggi Inggris. Hubner tercatat sudah 10 kali membela klub Wolverhampton U-21 musim ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185124/fifa_series_2026-5CsD_large.jpg
Mengenal FIFA Series 2026, Turnamen yang Diikuti Timnas Indonesia Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184995/sumardji_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru_benar_benar_terpilih_lewat_proses_seleksi_ketat-XJH3_large.jpg
Kapok dengan Patrick Kluivert, PSSI Janji Lebih Selektif Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185057/erick_thohir-EBzU_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Umumkan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185051/timur_kapadze-Nb2Y_large.jpg
Timur Kapadze Jalin Komunikasi dengan PSSI, Bahas Apa Saja?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646587/ryan-garcia-tantang-mario-barrios-berebut-sabuk-wbc-kelas-welter-khu.webp
Ryan Garcia Tantang Mario Barrios Berebut Sabuk WBC Kelas Welter
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_1.jpg
Fajar/Fikri Selangkah Lagi Lolos ke BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement