Perbandingan Statistik Mengerikan Justin Hubner vs Elkan Baggott di Liga Inggris

PERBANDINGAN statistik mengerikan Justin Hubner vs Elkan Baggott di Liga Inggris menarik dikulik. Sebab, nama Justin Hubner dan Elkan Baggott belakangan ini menjadi sorotan para pecinta sepakbola Indonesia.

Pasalnya, kedua pesepakbola itu sama-sama berkarier di kompetisi Liga Inggris. Tidak hanya itu, kedua pemain muda tersebut juga sama-sama diakui memiliki kemampuan apik di posisi bek.

Maka dari itu, tidak heran Justin Hubner vs Elkan Baggott kerap dibandingkan kemampuannya oleh para pendukungnya masing-masing. Berikut info lebih lengkapnya, Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (9/11/2023) terkait perbandingan statistik mengerikan Justin Hubner vs Elkan Baggott di Liga Inggris.

Diketahui sebelumnya, Justin Hubner vs Elkan Baggott sama-sama berlaga di kompetisi Liga Inggris yang berbeda. Tentu saja, kemampuan keduanya hanya bisa dilihat melalui perbandingan statistik supaya lebih teransparan dan terperinci.

Dimulai dari perjalanan karier Justin Hubner. Dia diketahui sempat berkarier di sebuah klub ternama Inggris, yakni Wolverhampton Wanderers yang mentas di di Premier League. Tetapi, Hubner masih bermain di Wolverhampton Wanderers U-21.

Sementara itu, Elkan Baggott merupakan pemain Ipswich Town. Klub itu diketahui bermain di Divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris.

Secara statistik, Justin Hubner pun lebih mentereng dari Elkan Baggott. Tetapi, perlu diketahui, Justin Hubner kini mentas di Premier League 2, yakni kompetisi usia muda untuk klub kasta tertinggi Inggris. Hubner tercatat sudah 10 kali membela klub Wolverhampton U-21 musim ini.