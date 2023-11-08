Erick Thohir Beri Update Naturalisasi Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, dan Justin Hubner hingga Bicara Penyerang Keturunan Tambahan Timnas Indonesia

Erick Thohir beri update soal naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. (Foto: Maulana Yusuf/MNC Portal Indonesia)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, beri update proses naturalisasi Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, dan Justin Hubner. Selain itu, mantan presiden Inter Milan tersebut juga bicara soal penyerang keturunan tambahan untuk mempertajam lini serang Timnas Indonesia.

Sebelumnya, administrasi Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On diketahui sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sementara itu, proses naturalisasi Justin Hubner dikonfirmasi sudah masuk tahap akhir.

Bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu kini tinggal menunggu Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia (WNI). Baru-baru ini, Erick Thohir memberi update soal proses naturalisasi ketiga pemain keturunan di atas.

"On going (sedang berlangsung)," singkat Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone di Mandiri Club, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

Erick Thohir tidak menjelaskan secara pasti kapan proses naturalisasi Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, dan Justin Hubner akan rampung. Namun, ia berharap ketiga pemain tersebut bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.