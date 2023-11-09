Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Sinyo Aliandoe, Legenda Persija Jakarta dan Pelatih Timnas yang Hampir Bawa Indonesia Lolos Piala Dunia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |04:23 WIB
Kisah Sinyo Aliandoe, Legenda Persija Jakarta dan Pelatih Timnas yang Hampir Bawa Indonesia Lolos Piala Dunia
Sinyo Aliandoe pernah melatih Timnas Indonesia. (Foto: Laman resmi Persija Jakarta)
KISAH Sinyo Aliandoe, legenda Persija Jakarta dan pelatih timnas yang hampir bawa Indonesia lolos Piala Dunia menarik untuk dikulik. Namanya tidak dapat dipisahkan dari sejarah sepakbola sejak 34 tahun lalu.

Kisah Sinyo Aliandoe bermula pada 1985. Kala itu, Sinyo Aliandoe mendapat kepercayaan menjadi pelatih Timnas Indonesia untuk Pra Kualifikasi Piala Dunia 1986.

Sinyo Aliandoe. Foto: ANTARA

Ketua Umum PSSI saat itu, Kardo, membentuk Timnas Indonesia dari pemain-pemain yang berasal dari kompetisi Galatama, Perserikatan, dan ABRI. Mereka bersaing di Zona B AFC bersama India, Thailand, dan Bangladesh.

Timnas Indonesia melangkah dengan baik di putaran pertama kualifikasi. Pada 15 Maret 1985, mereka mengalahkan Thailand 1-0, menumbangkan Timnas Bangladesh 2-0, dan menundukkan India 2-1.

Meski sempat imbang dari India, Timnas Indonesia berhasil membuktikan kehebatannya dengan mengalahkan Thailand dan Bangladesh. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia maju ke babak kedua sebagai juara grup. Namun, tantangan sesungguhnya masih menanti di hadapan mereka.

Di babak kedua, Timnas Indonesia harus bersaing dengan Korea Selatan. Sayangnya, Timnas Indonesia kalah dalam dua pertandingan, yakni 0-2 pada 21 Juli 1985 di Seoul dan kalah 1-4 pada 30 Juli 1985 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Kalah agregat 1-6 membuat Timnas Indonesia harus mengubur mimpinya jadi juara Piala Dunia 198. Meskipun gagal mencapai Piala Dunia, pencapaian Timnas Indonesia di bawah arahan Sinyo Aliandoe tetap dianggap luar biasa. Mereka nyaris mencapai tujuan besar tersebut.

