Hasil RANS Nusantara FC vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Laga Berakhir Tanpa Pemenang

SLEMAN - Hasil RANS Nusantara FC vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (9/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Matias Mier (49') menjadi pencetak gol bagi Bhayangkara, sedangkan Evandro Brandao (56') sukses menyamakan kedudukan. Hasil itu membuat kedua kesebelasan tertahan di posisi masing-masing pada klasemen Liga 1 2023-2024.

Jalannya Pertandingan

Awal babak pertama terlihat lebih dikuasai RANS Nusantara FC dengan gempuran serangan yang cukup membahayakan. Octavio Alexandre Leal de Barros beberapa kali melancarkan tendangan yang mengancam.

Bhayangkara FC tak berdiam diri saja dengan serangan-serangan tersebut. Dendy Sulistyawan memimpin barisan penyerangan dan memberikan serangan balasan.

Barros terus mengancam gawang Bhayangkara FC pada babak pertama ini. Namun, gawang yang dijaga Aqil Savik masih aman tak kebobolan.

Hingga babak pertama selesai, kedua tim tak mampu mencetak gol. Alhasil, 45 menit pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0.

Babak kedua baru berjalan dua menit, Bhayangkara FC langsung unggul 1-0. Henry Matias Mier Codina (47') menjadi pencetak gol melalui sepakan kaki kirinya di depan gawang Hilman Syah.

Kecolongan satu gol, RANS Nusantara FC terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Kesempatan itu akhirnya muncul pada menit ke-55 setelah tim besutan Eduardo Almeida tersebut mendapatkan hadiah penalti.