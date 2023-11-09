Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil RANS Nusantara FC vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Laga Berakhir Tanpa Pemenang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |21:13 WIB
Hasil RANS Nusantara FC vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024: Laga Berakhir Tanpa Pemenang
RANS Nusantara FC vs Bhayangkara FC berakhir 1-1 (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)
A
A
A

SLEMAN - Hasil RANS Nusantara FC vs Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (9/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Matias Mier (49') menjadi pencetak gol bagi Bhayangkara, sedangkan Evandro Brandao (56') sukses menyamakan kedudukan. Hasil itu membuat kedua kesebelasan tertahan di posisi masing-masing pada klasemen Liga 1 2023-2024.

RANS Nusantara FC vs Bhayangkara FC (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)

Jalannya Pertandingan

Awal babak pertama terlihat lebih dikuasai RANS Nusantara FC dengan gempuran serangan yang cukup membahayakan. Octavio Alexandre Leal de Barros beberapa kali melancarkan tendangan yang mengancam.

Bhayangkara FC tak berdiam diri saja dengan serangan-serangan tersebut. Dendy Sulistyawan memimpin barisan penyerangan dan memberikan serangan balasan.

Barros terus mengancam gawang Bhayangkara FC pada babak pertama ini. Namun, gawang yang dijaga Aqil Savik masih aman tak kebobolan.

Hingga babak pertama selesai, kedua tim tak mampu mencetak gol. Alhasil, 45 menit pertama berakhir dengan skor kacamata 0-0.

Babak kedua baru berjalan dua menit, Bhayangkara FC langsung unggul 1-0. Henry Matias Mier Codina (47') menjadi pencetak gol melalui sepakan kaki kirinya di depan gawang Hilman Syah.

Kecolongan satu gol, RANS Nusantara FC terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Kesempatan itu akhirnya muncul pada menit ke-55 setelah tim besutan Eduardo Almeida tersebut mendapatkan hadiah penalti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/22/11/1646873/kriteria-pemain-yang-diincar-timur-kapadze-cocok-dengan-timnas-indonesia-czg.jpg
Kriteria Pemain yang Diincar Timur Kapadze, Cocok dengan Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_oxford_united_ole_romeny.jpg
Media Inggris Yakin Ole Romeny Bisa Jadi Pembeda di Oxford United usai Pulih dari Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement