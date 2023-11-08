Link Live Streaming Bali United vs Central Coast Mariners di AFC Cup 2023-2024, Klik di Sini!

LINK live streaming Bali United vs Central Coast Mariners di AFC Cup 2023-2024 bisa diklik di sini. Laga akan dimainkan mulai pukul 19.00 WIB, Rabu (8/11/2023).

Serdadu Tridatu – julukan Bali United – memerlukan kemenangan dalam laga ini demi menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Sebab, mereka kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup G, terpaut dua poin dari Central Coast Mariners yang menjadi pemuncak.

Bali United turun dari puncak klasemen pada matchday ketiga usai kalah dari Central Coast Mariners. Dalam laga yang dimainkan pada 26 Oktober 2023, mereka kandas dengan skor 3-6 dari wakil Australia tersebut.

Padahal, tim asuhan Stefano Cugurra itu melalui dua laga terdahulu dengan cukup baik. Mereka menang 5-2 atas Stallions dan imbang 1-1 kontra Terengganu FC.

Kini, Bali United berkesempatan untuk membalas kekalahan dari Central Coast Mariners. Terlebih, mereka akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Kapten I Wayan Dipta.