2 Persamaan Shin Tae-yong dengan Pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026

SEBANYAK 2 persamaan Shin Tae-yong dengan pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menarik diulas. Kedua persamaan tersebut yakni dari segi rencana dalam membentuk skuad dan mengesampingkan pemain pilihan netizen.

Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dan Vietnam arahan Philippe Troussier akan saling bertemu setidaknya tiga kali dalam beberapa bulan ke depan. Pada 19 Januari 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023.

Kemudian pada 21 dan 26 Maret 2024, Timnas Indonesia dan Vietnam akan kembali saling bentrok di matchday kedua dan ketiga Grup F Kualifikasi Piala Asia 2024. Artinya, Shin Tae-yong dan Philippe Troussier pun bakal saling beradu strategi di ketiga laga tersebut.

Sebelum bersua Vietnam, Timnas Indonesia akan melakoni dua laga awal Grup F pada November 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong itu bakal melawan Irak di Basra International Stadium, Kamis 16 November 2023 dan bertandang ke markas Filipina di Stadion Rizal Memorial, Selasa 21 November 2023.

Shin Tae-yong pun telah memanggil 27 pemain terbaiknya. Dari 27 pemain tersebut, di antaranya ada beberapa pemain muda seperti Rafael Struick hingga Elkan Baggott. Namun, tidak ada Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan karena absen lantaran masih belum pulih dari cederanya.

Sementara itu, Philippe Troussier membawa 33 pemain Timnas Vietnam untuk bertarung melawan Filipina dan Irak pada November 2023 ini. Sama seperti Timnas Indonesia, ada beberapa pemain penting Vietnam yang absen di ajang ini.

Troussier pun memanggil beberapa pemain muda di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini seperti Nguyen Van Tung, Nguyen Thanh Nhan, Nguyn Dinh Bac, dan lainnya. Hal itu sama dengan Shin Tae-yong yang juga memiliki rencana tersendiri dalam menentukan pemain pilihannya.