Piala Dunia U-17 2023: Berstatus Juara Bertahan, Timnas Brasil U-17 Ogah Remehkan Lawan di Fase Grup

JAKARTA - Pelatih Timnas Brazil U-17, Phelipe Leal menyatakan status timnya sebagai juara bertahan Piala Dunia U-17 2023 tidak akan bikin besar kepala. Sebab, Tim Samba -julukan Timnas Brazil- ogah remehkan lawan dalam fase grup ajang itu.

Timnas Brazil U-17 tergabung di Grup C bersama dengan Inggris, Iran dan Kaledonia Baru. Pertandingan Grup C sendiri akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS).

Phelipe Leal mengatakan Inggris mungkin akan menjadi tantangan buat Timnas Brazil U-17 dalam fase grup. Namun, dia pastikan setiap lawan punya kualitas yang patut diperhitungkan.

"Itu kan persiapan Brasil yang pertama adalah untuk melawan Iran, tentu kita akan menghormati semua peserta yang ada di grup ini," kata Phelipe Leal di Bandara Soekarno-Hatta, belum lama ini.

Pelatih berusia 36 tahun itu mengatakan tim asuhannya pun melakukan persiapan tidak hanya untuk menghadapi satu tim saja. Namun, Timnas Brazil tetap menatap tiga laga fase grup dengan cukup serius demi langkah awal ke babak 16 besar.

"Kami tidak mau mempersiapkan yang spesial untuk melawan (tim) A atau B," ujarnya.