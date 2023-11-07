Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wahyu Prasetyo Kembali Perkuat Timnas Indonesia, Bos PSIS Semarang: Tunjukkan Anda Layak Tampil untuk Garuda!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |01:20 WIB
Wahyu Prasetyo Kembali Perkuat Timnas Indonesia, Bos PSIS Semarang: Tunjukkan Anda Layak Tampil untuk Garuda!
Wahyu Prasetyo dipercaya Shin Tae-yong untuk perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Instagram/prast_wahyu)
SEMARANG – Penggawa PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo kembali dipercaya Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia untuk babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Melihat kesempatan membela Garuda datang lagi, CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi pun berpesan kepada Wahyu untuk bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dan buktikan bahwa ia layak membela Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong telah memanggil sebanyak 27 pemain untuk berlaga melawan Irak dan Filipina di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Wahyu menjadi satu-satunya pemain dari PSIS Semarang yang masuk ke dalam daftar 27 pemain tersebut.

Kemudian, PSIS Semarang juga telah mengkonfirmasi perihal pemanggilan Wahyu ke Timnas Indonesia. Di mana, hal tersebut berdasarkan surat pemanggilan dari PSSI dengan nomor 4759/AGB/650/X-2023. Bek andalan Laskar Mahesa Jenar –julukan PSIS Semarang- itu akan bergabung bersama Timnas di Jakarta pasca-menghadapi Persita di Stadion Jatidiri, Kamis (9/11).

Yoyok, selaku Bos PSIS Semarang, pun turut bangga atas pemanggilan Wahyu ke Timnas Indonesia. Dia berpesan kepada pemain berusia 25 tahun itu untuk memaksimalkan pemanggilan ini dengan mengambil ilmu dan berusaha supaya dapat tampil dalam pertandingan.

Wahyu Prasetyo

“Selamat ya Hulk (sapaan akrab Wahyu Prast) atas pemanggilan Timnas kesekian kalinya,” ucap Yoyok, dilansir dari situs resmi PSIS Semarang, Selasa (7/11/2023).

“Ambil ilmu sebanyak-banyaknya dan tunjukkan kalau Hulk layak tampil. Dan semoga Timnas bisa mendapatkan hasil positif pada dua laga kualifikasi Piala Dunia,” sambungnya.

