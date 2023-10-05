Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wahyu Prasetyo Dipanggil Timnas Indonesia, Bos PSIS Semarang Titip Pesan Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:08 WIB
Wahyu Prasetyo Dipanggil Timnas Indonesia, Bos PSIS Semarang Titip Pesan Ini
Pemain PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo dipanggil membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/prast_wahyu)
A
A
A

SEMARANG – Bos PSIS Semarang, Yoyok Sukawi berpesan kepada salah satu pemainnya, Wahyu Prasetyo yang mendapatkan panggilan untuk berlatih bersama Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Yoyok mengatakan, Wahyu harus bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya.

Bos PSIS Semarang, Yoyok Sukawi ikut senang pemainnya, Wahyu Prasetyo dipanggil untuk membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Ia pun menitip pesan kepada Wahyu untuk memanfaatkan momen itu untuk mengambil ilmu sebanyak mungkin di Timnas Indonesia.

Ya, Wahyu Prasetyo kembali dipercaya untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia senior. Bek berusia 25 tahun itu termasuk dalam 26 daftar pemain yang disiapkan oleh pelatih Shin Tae-yong untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ini merupakan kali kedua Wahyu dipanggil oleh Timnas Indonesia. Sebelumnya, Wahyu sudah dipercaya untuk menjaga lini belakang Skuad Garuda saat mengalahkan Turkmenistan (2-0) di FIFA Matchday September 2023 lalu.

Melihat salah satu pemainnya kembali dipercaya oleh Timnas Indonesia, Yoyok pun senang. Bos PSIS Semarang itu berpesan kepada Wahyu untuk menyerap banyak ilmu dari pemusatan latihan Timnas Indonesia.

Wahyu Prasetyo

“PSIS kembali mengirimkan pemain untuk Timnas senior. Nama yang kembali dipanggil yakni Wahyu Prasetyo. Selamat ya, Hulk -sapaan akrab Wahyu Prasetyo, bawa Indonesia melaju ke babak berikutnya di Kualifikasi Piala Dunia dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya di sana,” kata Yoyok dikutip dari laman resmi PSIS Semarang, Kamis (5/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177648/louis_van_gaal_bisa_coret_3_pemain_timnas_indonesia_jika_dipercaya_menangani_skuad_garuda_fifacom-DMT6_large.jpg
Louis van Gaal Coret 3 Pemain Timnas Indonesia Kesayangan Patrick Kluivert jika Resmi Tangani Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177636/shin_tae_yong_bersama_elkan_baggott-bMRl_large.jpg
Terungkap! Jeje Beberkan Penyebab Shin Tae-yong Tak Pernah Lagi Panggil Elkan Baggot ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633983/timnas-indonesia-u23-masuk-pot-1-berpotensi-lawan-malaysia-di-fase-grup-sea-games-2025-nnh.webp
Timnas Indonesia U-23 Masuk Pot 1, Berpotensi Lawan Malaysia di Fase Grup SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka_foto.jpg
Hokky Caraka Komentari Pemecatan Patrick Kluivert: Dia Orang Baik, tapi …
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement