Wahyu Prasetyo Dipanggil Timnas Indonesia, Bos PSIS Semarang Titip Pesan Ini

SEMARANG – Bos PSIS Semarang, Yoyok Sukawi berpesan kepada salah satu pemainnya, Wahyu Prasetyo yang mendapatkan panggilan untuk berlatih bersama Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Yoyok mengatakan, Wahyu harus bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya.

Ya, Wahyu Prasetyo kembali dipercaya untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia senior. Bek berusia 25 tahun itu termasuk dalam 26 daftar pemain yang disiapkan oleh pelatih Shin Tae-yong untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ini merupakan kali kedua Wahyu dipanggil oleh Timnas Indonesia. Sebelumnya, Wahyu sudah dipercaya untuk menjaga lini belakang Skuad Garuda saat mengalahkan Turkmenistan (2-0) di FIFA Matchday September 2023 lalu.

Melihat salah satu pemainnya kembali dipercaya oleh Timnas Indonesia, Yoyok pun senang. Bos PSIS Semarang itu berpesan kepada Wahyu untuk menyerap banyak ilmu dari pemusatan latihan Timnas Indonesia.

“PSIS kembali mengirimkan pemain untuk Timnas senior. Nama yang kembali dipanggil yakni Wahyu Prasetyo. Selamat ya, Hulk -sapaan akrab Wahyu Prasetyo, bawa Indonesia melaju ke babak berikutnya di Kualifikasi Piala Dunia dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya di sana,” kata Yoyok dikutip dari laman resmi PSIS Semarang, Kamis (5/10/2023).