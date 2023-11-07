5 Pemain Manchester United yang Dinilai Layak Gantikan Bruno Fernandes Jadi Kapten, Nomor 1 Paling Senior

ADA 5 pemain Manchester United yang dinilai layak gantikan Bruno Fernandes jadi kapten di klub berjuluk Setan Merah tersebut. Ya, saat ini banyak pihak yang meragukan Fernandes layak menjadi pemimpin dari tim asuhan Erik Ten Hag.

Sebut saja seperti legenda Man United, Roy Keane. Ia menilai Fernandes tak memiliki materi untuk pantas disebut kapten. Karenanya ia merasa jika dirinya menjadi kapten Man United, hal pertama yang dilakukan adalah mencopot ban kapten Fernandes.

“Satu hal yang bakal saya lakukan, saya pasti mencopot ban kapten dari Bruno Fernandes, 100 persen. Saya tahu itu adalah keputusan besar untuk mengganti posisi kapten, tetapi Fernandes bukan pemain dengan materi kapten," kata Roy Keane, dikutip dari Mirror, Selasa (7/11/2023).

Lantas jika memang Fernandes tidak layak, maka siapa yang pantes menjadi kapten Man United saat ini?

Berikut 5 Pemain Manchester United yang Dinilai Layak Gantikan Bruno Fernandes Jadi Kapten:

5. Christian Eriksen





Eriksen memang belum lama bergabung dengan Man United, tepatnya ia menjadi bagian dari Setan Merah pada musim panas 2022 lalu. Meski terbilang baru, Eriksen mampu merebut posisi di skuad utama Man United.

Tercatat pada musim 2023-2024 ini saja Eriksen sudah mengoleksi 13 pertandingan bersama Man United di berbagai kompetisi. Eriksen pun dinilai layak menjadi kapten karena sikap kepemimpinannya di lini tengah.

4. Casemiro





Sama seperti Eriksen, Casemiro pun pemain yang baru didatangkan Man United pada musim panas 2022. Hanya saja, pengalaman Casemiro selama di Real Madrid membuatnya sebagai salah satu gelandang andalan Setan Merah sejak didatangkan.

Sikap kepemimpinan Casemiro pun sudah tak perlu diragukan lagi. Terbukti saat ini saja Casemior merupakan kapten dari Timnas Brasil.