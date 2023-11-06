5 Pemain Debutan Termuda di Timnas Indonesia, Nomor 1 Era Shin Tae-yong

TERDAPAT 5 pemain debutan termuda di Timnas Indonesia yang menarik untuk diketahui. Bagi banyak pesepakbola, membela tim nasional (Timnas) mungkin menjadi sesuatu hal yang paling dinanti.

Sayangnya, tak semua pemain memiliki kesempatan membela timnas negara mereka, termasuk di Indonesia. Tapi, ada juga pemain-pemain beruntung yang justru dapat melakukan debut membela Timnas Indonesia ketika usianya masih amat muda.

Penasaran siapa saja pemain tersebut?

Berikut 5 Pemain Debutan Termuda di Timnas Indonesia, Mengutip Transfermarkt:

5. Saddil Ramdani (18 tahun 2 bulan 19 hari)





Saddil Ramdani melakukan debut pada 2017 silam. Kala itu Timnas Indonesia yang masih dilatih Luis Milla bermain melawan Myanmar di pertandingan uji coba.

Dalam laga yang dihelat di Stadion Pakansari, Bogor, tersebut, Saddil bermain sejak menit pertama dan akhirnya digantikan Osvaldo Haay di menit 72. Dalam laga tersebut, Garuda tumbang 1-3 dari Myanmar.

4. Egy Maulana Vikri (17 tahun 6 bulan 7 hari)





Senasib dengan Saddil, laga debut Egy pada 2018 silam tak berakhir manis. Turun sejak menit pertama melawan Islandia di laga uji coba, Egy tercatat hanya bermain selama 84 menit.

Egy pun gagal memberikan konstribusi. Bahkan Garuda yang kala itu dilatih Luis Milla kalah 1-4 dari tim asal Eropa tersebut.