HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Terbesar Shin Tae-yong Layak Bandingkan Dirinya dengan Mantan Pelatih Chelsea dan Real Madrid

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |13:41 WIB
Alasan Terbesar Shin Tae-yong Layak Bandingkan Dirinya dengan Mantan Pelatih Chelsea dan Real Madrid
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
ALASAN terbesar Shin Tae-yong layak bandingkan dirinya dengan mantan pelatih Chelsea dan Real Madrid menarik dikulik. Hal ini terungkap dalam wawancaranya dengan media ternama asal Korea Selatan, Best Eleven.

Shin Tae-yong, pelatih yang sudah menukangi Timnas Indonesia sejak 1 Januari 2020, mendapat pertanyaan soal rasanya berkarier di Tanah Air selama kurang lebih 3 tahun ini. Shin Tae-yong pun menjawab bahwa dirinya merasa sangat bahagia.

Shin Tae-yong

Tidak hanya itu, Shin Tae-yong juga mengatakan bahwa dirinya layak dibandingkan dengan mantan pelatih Chelsea dan Real Madrid selama berkarier di Indonesia. Pelatih yang dimaksud adalah Guus Hiddink.

"Saya sangat bahagia di Indonesia, sama seperti Guus Hiddink saat di Korea dulu," kata Shin Tae-yong, dikutip Senin (6/11/2023).

Kepercayaan diri Shin Tae-yong tentunya karena alasan yang jelas. Seperti diketahui, sejak kedatangan pelatih berusia 53 tahun tersebut, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- perlahan-lahan mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Sebelumnya, Timnas Indonesia betah menduduki posisi 175 di ranking FIFA. Namun, Shin Tae-yong berhasil mengubah ranking skuad Garuda sebanyak 30 peringkat dan saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ke-145 di ranking FIFA.

Tidak hanya itu, bersama Shin Tae-yong, Timnas Indonesia berhasil meraih banyak prestasi. Di antaranya, ada gelar runner up Piala AFF 2020 hingga meloloskan Timnas Indonesia di 3 level usia ke putaran final Piala Asia.

Hal tersebut juga pernah dirasakan oleh Guus Hiddink yang merupakan mantan pelatih Real Madrid, Chelsea, dan Timnas Korea Selatan. Pelatih asal Belanda tersebut melatih Taeguk Warriors -julukan Timnas Korea Selatan- pada 2001-2002.

Bahkan, pada Piala Dunia 2002, Hiddink berhasil membawa anak asuhnya menembus babak semifinal. Oleh karena itu, Hiddink begitu dicintai warga Korea Selatan. Ia juga mendapat gelar kehormatan di Negeri Ginseng tersebut.

