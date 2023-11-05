Shin Tae-yong Ungkap Rasa Cinta Mendalam dari Suporter Timnas Indonesia kepadanya

SHIN Tae-yong ungkap rasa cinta mendalam dari suporter Timnas Indonesia kepadanya. Pelatih asal Korea Selatan itu berbicara kepada media di negeri asalnya, Best Eleven, dan memberi indikasi ingin memperpanjang kontrak.

Masa bakti Shin Tae-yong tadinya akan habis pada Desember 2023. Namun, PSSI memberikan perpanjangan kontrak beberapa bulan untuknya menemani Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U-23 2024.

Perpanjangan kontrak Shin Tae-yong yang berikutnya akan bergantung kepada kiprah Timnas Indonesia pada ajang-ajang tersebut. Selain itu, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Shin Tae-yong nampak ngebet ingin segera disodori kontrak jangka panjang oleh PSSI. Pasalnya, dia mengakui amat bahagia berkarier di tanah air lantaran merasa dicintai oleh para fans.

Shin Tae-yong pun seketika teringat oleh sosok Guus Hiddink yang pernah menjadi pahlawan Timnas Korea Selatan. Untuk diketahui, pelatih senior asal Belanda itu sempat membawa Korea Selatan berbicara hingga semifinal Piala Dunia 2002, saat mereka berstatus tuan rumah.

“Saya sangat bahagia di Indonesia. Sama seperti dulu pelatih Guus Hiddink berbahagia di Korea, Saya juga berbahagia di Indonesia, sama seperti pelatih Hiddink,” kata Shin Tae-yong dilansir Best Eleven, Minggu (5/11/2023)

“Meski mungkin tidak sebatas itu. Saat saya bekerja keras untuk meningkatkan sepak bola Indonesia selangkah demi selangkah, saya merasa penggemar Indonesia menyukai dan mencintai saya. Jadi terima kasih banyak,” tuturnya kemudian.