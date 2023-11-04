Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mudik ke Korea Selatan, Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Jalani Cek Kesehatan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |22:10 WIB
Mudik ke Korea Selatan, Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong Jalani Cek Kesehatan
Shin Tae-yong tengah pulang ke Korea Selatan sebelum kembali menangani Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SEOUL - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali pulang ke Korea Selatan. Menariknya, dia menjalani tes kesehatan dalam kepulangan kali ini ke Negeri Ginseng.

Agenda ekstra padat dijalani Shin mulai Agustus 2023 Ketika itu, dia membawa Timnas Indonesia U-23 finis sebagai runner-up Piala AFF U-23 2023.

Shin Tae-yong memberi arahan dalam sesi latihan Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Kemudian pada September 2023, Shin mengasuh dua kelompok Timnas Indonesia sekaligus dalam waktu bersamaan. Dia menukangi Timnas Indonesia di laga FIFA Matchday kontra Turkmenistan, dan mendampingi tim U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Sebulan setelahnya, Shin menangani Timnas Indonesia di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada ajang itu, Tim Merah Putih berhasil menang dengan agregat telak 12-0 atas Brunei Darussalam.

Kini, jelang putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin memilih untuk mudik terlebih dahulu di Korea Selatan. Selain untuk beristirahat, pria berusia 53 tahun itu mengatakan menjalani tes kesehatan di kampung halamannya.

“Saya kembali ke Korea karena itu hari libur. Saya datang ke sini untuk istirahat sejenak,” kata Shin dilansir dari Best Eleven, Sabtu (4/11/2023).

Halaman:
1 2
      
