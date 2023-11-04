Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Saat Negara-Negara ASEAN Tiru Timnas Indonesia Era Shin Tae-yong

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |22:02 WIB
Saat Negara-Negara ASEAN Tiru Timnas Indonesia Era Shin Tae-yong
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

NEGARA-negara di ASEAN kini meniru kebijakan Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan menaturalisasi pemain guna memperkuat tim nasional.

Seperti diketahui, sejak mulai menangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah banyak menaturalisasi pemain. Namun berbeda dengan sebelum-sebelumnya, Shin Tae-yong lebih gemar memilih pemain keturunan yang mentas di Eropa.

Tercatat, saat ini telah ada nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Ivar Jenner, dan Rafael Struick yang telah dinaturalisasi dan menjalani pertandingan resmi berseragam Timnas Indonesia.

Di awal kepelatihannya, kebijakan naturalisasi Shin Tae-yong ini oleh negara tetangga dianggap sebagai cara instan yang berusaha ditempuh Indonesia untuk mendongkrak prestasi.

Lalu saat Indonesia berkali-kali gagal menjuarai Piala AFF di level senior meski telah menggunakan pemain naturalisasi, kebijakan ini jadi bahan untuk ditertawakan.

Namun pada dasarnya, tujuan naturalisasi Shin Tae-yong bukanlah prestasi instan apalagi hanya untuk turnamen sekelas Piala AFF. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih ingin untuk mengembangkan potensi dan kemampuan para pemain Indonesia.

Shin Tae-yong

Hasilnya pun kini telah terlihat. Para pemain naturalisasi tidak hanya menjadi sosok yang bertujuan untuk meraih prestasi instan. Para pemain ini juga membuat pemain-pemain lokal semakin berkembang agar setara dengan mereka.

Terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir, permainan Timnas Indonesia terus mengalami peningkatan. Menghadapi tim-tim besar peringkat 100 besar FIFA hingga juara Piala Dunia 2022 pun Indonesia tak gentar.

Halaman:
1 2
      
