HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pemain Persib Bandung yang Berpotensi Dilepas Bojan Hodak pada Bursa Transfer Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Pemain Asing

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |18:00 WIB
5 Pemain Persib Bandung yang Berpotensi Dilepas Bojan Hodak pada Bursa Transfer Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Pemain Asing
Bojan Hodak berpotensi depak sejumlah pemain tak terpakai dari skuad Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

ADA lima pemain Persib Bandung yang berpotensi dilepas Bojan Hodak pada bursa transfer Liga 1 2023-2024. Salah satu di antaranya adalah sosok pemain asing.

Bursa transfer Liga 1 2023-2024 kembali dibuka pada paruh musim. Maung Bandung – julukan Persib – berkesempatan untuk berbenah meski kiprah mereka di Liga 1 2023-2024 sejauh ini sudah cukup baik.

Persib Bandung

Demi bersaing untuk gelar juara, Persib berpotensi untuk merombak skuad asuhan Bojan Hodak. Ada lima pemain yang berpotensi dilepas oleh sang pelatih asal Kroasia tersebut pada bursa transfer kali ini.

Berikut 5 Pemain Persib Bandung yang Berpotensi Dilepas Bojan Hodak pada Bursa Transfer Liga 1 2023-2024

5. Abdul Aziz

Abdul Aziz

Abdul Aziz merupakan salah satu pengangguran di dalam skuad Persib Bandung. Bisa dikatakan begitu, karena sejauh ini dia baru bermain sekali dengan kesempatan tampil dua menit saja di lapangan.

Abdul Aziz merupakan seorang gelandang bertahan. Di posisinya, dia perlu bersaing dengan sosok sekaliber Marc Klok, Rachmat Irianto, dan Dedy Kusnandar untuk mendapatkan menit bermain.

4. Febri Hariyadi

Febri Hariyadi

Febri Hariyadi tidak mampu mencuri perhatian Bojan Hodak. Pada musim ini, pemain sayap kanan berusia 27 tahun itu hanya dimainkan tiga kali saja.

Febri kalah bersaing dengan pemain asing sekaliber Ciro Alves hingga pemain lokal seperti Ryan Kurnia. Dengan hanya menit bermain selama 94 menit saja, bukan tidak mungkin Febri berpotensi didepak pada bursa transfer kali ini.

