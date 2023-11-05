Marc Klok Bertekad Bantu Persib Bandung Perpanjang Rekor Positif saat Hadapi Arema FC

BANDUNG - Marc Klok bertekad memperpanjang tren positif Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 saat menghadapi Arema FC. Si Pangeran Biru saat ini tidak terkalahkan dalam 11 laga beruntun di Liga 1 2023-2024.

Terbaru, Persib mengalahkan Madura United 1-0 pada laga yang digelar Rabu 1 November 2023 malam WIB di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur. Gol tunggal Nick Kuipers (85') menghasilkan tiga poin.

Klok bertekad memperpanjang tren positif Persib yang tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhirnya. Alhasil, Maung Bandung kini berada di posisi dua klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

"Untuk Arema, ya kita mau lanjutkan tren positif lagi dan saya sangat bangga 11 pertandingan tidak kalah, kita mau lanjut. Semoga bisa sejauh mungkin," harap Klok usai berlatih di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 4 November 2023.

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini memastikan setiap pertandingan yang dijalani Persib Bandung sangat penting. Karena itu, tidak hanya tak terkalahkan, dia berharap timnya bisa meraih kemenangan atas Arema FC.

"Kita harus siap untuk nanti Rabu (melawan Arema FC). Kita dapat kepercayaan diri yang lebih kalau terus menang dan tidak kalah, kondisi ketika bermain akan berbeda karena memiliki kepercayaan diri dan mungkin sedikit perasaan 'kita tidak akan kalah' dan ini sangat penting," ujarnya.

"Tapi kita tahu juga sebelumnya kalau kita kalah, kepercayaan diri juga tidak ada. Jadi kami harus jaga momentum ini untuk terus berlanjut. Karena penting untuk masuk ke lapangan dengan perasaan sulit untuk dikalahkan," lanjut pemain Timnas Indonesia itu.

"Kami harus bekerja keras untuk ini dan seperti yang saya katakan harus menatap setiap laga satu persatu untuk mendapatkan perasaan ini. Jadi melawan Arema, kami akan berusaha 100 persen dan percaya diri," tegas Klok.