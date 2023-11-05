Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok Bertekad Bantu Persib Bandung Perpanjang Rekor Positif saat Hadapi Arema FC

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |06:31 WIB
Marc Klok Bertekad Bantu Persib Bandung Perpanjang Rekor Positif saat Hadapi Arema FC
Marc Klok ingin membantu Persib Bandung memperpanjang rekor positif (Foto: Instagram/@marcklok)
A
A
A

BANDUNG - Marc Klok bertekad memperpanjang tren positif Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 saat menghadapi Arema FC. Si Pangeran Biru saat ini tidak terkalahkan dalam 11 laga beruntun di Liga 1 2023-2024.

Terbaru, Persib mengalahkan Madura United 1-0 pada laga yang digelar Rabu 1 November 2023 malam WIB di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur. Gol tunggal Nick Kuipers (85') menghasilkan tiga poin.

Marc Klok beraksi di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@persib)

Klok bertekad memperpanjang tren positif Persib yang tidak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhirnya. Alhasil, Maung Bandung kini berada di posisi dua klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

"Untuk Arema, ya kita mau lanjutkan tren positif lagi dan saya sangat bangga 11 pertandingan tidak kalah, kita mau lanjut. Semoga bisa sejauh mungkin," harap Klok usai berlatih di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 4 November 2023.

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini memastikan setiap pertandingan yang dijalani Persib Bandung sangat penting. Karena itu, tidak hanya tak terkalahkan, dia berharap timnya bisa meraih kemenangan atas Arema FC.

"Kita harus siap untuk nanti Rabu (melawan Arema FC). Kita dapat kepercayaan diri yang lebih kalau terus menang dan tidak kalah, kondisi ketika bermain akan berbeda karena memiliki kepercayaan diri dan mungkin sedikit perasaan 'kita tidak akan kalah' dan ini sangat penting," ujarnya.

"Tapi kita tahu juga sebelumnya kalau kita kalah, kepercayaan diri juga tidak ada. Jadi kami harus jaga momentum ini untuk terus berlanjut. Karena penting untuk masuk ke lapangan dengan perasaan sulit untuk dikalahkan," lanjut pemain Timnas Indonesia itu.

"Kami harus bekerja keras untuk ini dan seperti yang saya katakan harus menatap setiap laga satu persatu untuk mendapatkan perasaan ini. Jadi melawan Arema, kami akan berusaha 100 persen dan percaya diri," tegas Klok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645071/event-olahraga-century-fun-run-2025-digelar-rayakan-32-tahun-gaya-hidup-sehat-jro.webp
Event Olahraga Century Fun Run 2025 Digelar, Rayakan 32 Tahun Gaya Hidup Sehat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/sekou_doucore.jpg
Bek Mali Blak-blakan Akui Gemetar Jumpa Ivar Jenner
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement