Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Mulai Alihkan Fokus ke Arema FC

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |03:44 WIB
Persib Bandung Mulai Alihkan Fokus ke Arema FC
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sudah memulai sesi latihan jelang menghadapi Arema FC (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung mulai mengalihkan fokus ke Arema FC meski baru menyelesaikan pertandingan melawan Madura United di pekan ke-18 Liga 1 2023-2024. Persiapan langsung digelar oleh pelatih Bojan Hodak.

Seperti diberitakan, Maung Bandung sukses mengalahkan tuan rumah Madura United 1-0 pada Rabu 1 November 2023 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan. Gol tunggal Nick Kuipers (85') menghasilkan angka penuh buat Persib.

Persib Bandung

Usai laga tersebut, para pemain sempat diliburkan selama dua hari. Hodak mengatakan, persiapan melawan Arema FC sudah dimulai sejak Sabtu 4 November 2023.

"Kami mempunyai waktu untuk melakukan pemulihan sepenuhnya untuk menghadapi Arema. Latihan pertama hari ini bagus, semuanya dalam kondisi mood yang bagus. Kemenangan adalah cara recovery terbaik," kata Hodak usai memimpin sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pelatih asal Kroasia itu mengakui di laga melawan Madura United, lini pertahanan timnya sudah bermain bagus. Ini dibuktikan setelah gawang Persib Bandung tidak mengalami kebobolan alias clean sheet.

"Tapi seperti yang saya katakan seusai laga, lini tengah kami masih ada sedikit masalah. Saya merasa Dedi (Kusnandar) dan Marc (Klok) punya rasa saling pengertian yang bagus karena sering main bersama," terang Hodak.

"Sedangkan (Rachmat) Irianto dan Robi (Darwis) ketika menjadi starter kemarin masih terlihat grogi di 20 menit awal. Setelah itu mereka baru terlihat lebih baik," imbuhnya.

"Sekarang Marc dan Dedi sudah kembali dan kita akan lihat nanti. Irianto bermain bagus, Robi sakit hari ini meski dia juga sudah bermain cukup bagus pada akhirnya. Jadi kita lihat nanti, kabar bagus bagi saya karena mempunyai pilihan lebih banyak," tukas Hodak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645009/32-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-norwegia-akhiri-penantian-hampir-3-dekade-wjk.webp
32 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Norwegia Akhiri Penantian Hampir 3 Dekade!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/timnas_belanda.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Jerman dan Belanda Lolos Putaran Final
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement