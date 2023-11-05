Persib Bandung Mulai Alihkan Fokus ke Arema FC

BANDUNG - Persib Bandung mulai mengalihkan fokus ke Arema FC meski baru menyelesaikan pertandingan melawan Madura United di pekan ke-18 Liga 1 2023-2024. Persiapan langsung digelar oleh pelatih Bojan Hodak.

Seperti diberitakan, Maung Bandung sukses mengalahkan tuan rumah Madura United 1-0 pada Rabu 1 November 2023 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan. Gol tunggal Nick Kuipers (85') menghasilkan angka penuh buat Persib.

Usai laga tersebut, para pemain sempat diliburkan selama dua hari. Hodak mengatakan, persiapan melawan Arema FC sudah dimulai sejak Sabtu 4 November 2023.

"Kami mempunyai waktu untuk melakukan pemulihan sepenuhnya untuk menghadapi Arema. Latihan pertama hari ini bagus, semuanya dalam kondisi mood yang bagus. Kemenangan adalah cara recovery terbaik," kata Hodak usai memimpin sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pelatih asal Kroasia itu mengakui di laga melawan Madura United, lini pertahanan timnya sudah bermain bagus. Ini dibuktikan setelah gawang Persib Bandung tidak mengalami kebobolan alias clean sheet.

"Tapi seperti yang saya katakan seusai laga, lini tengah kami masih ada sedikit masalah. Saya merasa Dedi (Kusnandar) dan Marc (Klok) punya rasa saling pengertian yang bagus karena sering main bersama," terang Hodak.

"Sedangkan (Rachmat) Irianto dan Robi (Darwis) ketika menjadi starter kemarin masih terlihat grogi di 20 menit awal. Setelah itu mereka baru terlihat lebih baik," imbuhnya.

"Sekarang Marc dan Dedi sudah kembali dan kita akan lihat nanti. Irianto bermain bagus, Robi sakit hari ini meski dia juga sudah bermain cukup bagus pada akhirnya. Jadi kita lihat nanti, kabar bagus bagi saya karena mempunyai pilihan lebih banyak," tukas Hodak.