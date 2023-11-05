Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Meski Menang Tipis, Erik Ten Hag Girang Manchester United Bisa Kalahkan Fulham

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |12:17 WIB
Meski Menang Tipis, Erik Ten Hag Girang Manchester United Bisa Kalahkan Fulham
Erik Ten Hag kala mendampingi Manchester United berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LONDON – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, girang timnya bisa mengalahkan Fulham dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Meski hanya menang tipis 1-0, Erik Ten Hag meyebut itu jadi kemenangan besar bagi Man United.

Menurut Ten Hag, Man United sudah menampilkan performa terbaiknya dalam laga itu. Raihan positif itu pun menjawab kritikan pedas atas anjloknya performa The Red Devils -julukan Manchester United- dalam beberapa laga terakhir.

Fulham vs Manchester United

"Tentu saja, itu perasaan yang bagus. Jika Anda menang, selalu begitu," ucap Erik Ten Hag, dilansir dari laman Manchester United, Minggu (5/11/2023).

"Tapi, performanya bagus. Ini adalah kemenangan besar dan performa yang solid," tambahnya.

Ten Hag mengatakan sejak menit awal laga, Man United tampil cukup agresif melawan Fulham. Dia pun senang berbagai skema yang disiapkan pun berjalan dengan baik dalam laga itu.

Halaman:
1 2
      
