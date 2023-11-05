Hasil Manchester City vs Bournemouth di Liga Inggris 2023-2024: The Citizens Pesta Gol 6-1

MANCHESTER - Hasil Manchester City vs Bournemouth di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu (4/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor telak 6-1.

Enam gol Manchester City dihasilkan oleh brace Bernardo Silva (33', 83') serta masing-masing satu oleh Jeremy Doku (30'), Manuel Akanji (37'), Phil Foden (64'), dan Nathan Ake (88'). Sementara itu, satu-satunya gol Bournemouth disarangkan Luis Sinisterra (74')

Jalannya Pertandingan

Man City yang tampil di hadapan publiknya sendiri langsung tancap gas sejak menit awal. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan ke lini pertahanan Bournemouth.

Di menit ke-27, Bernardo Silva nyaris saja menjebol gawang Bournemouth lewat tendangannya yang masih melenceng. Namun hanya berselang tiga menit, Man City sukses membuka keran golnya lewat gol yang dicetak Jeremy Doku.

Tim berjuluk The Citizens itu berhasil menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 di menit ke-33 lewat gol yang dicetak Silva usai memanfaatkan umpan matang dari Doku. Berselang empat menit, giliran Doku yang kembali mencatatkan namanya di papan skor.

Man City yang unggul 3-0 semakin percaya diri dalam melancarkan serangannya. Akan tetapi, belum ada tambahan gol yang tercipta sampai akhir babak pertama.

Di babak kedua, The Cherries mencoba untuk bangkit. Peluang emas pun mereka dapat pada menit ke-60 lewat tendangan Menit 60 Dominic Solanke yang masih membentur tiang gawang.