HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Tak Miliki Timnas Sepakbola, Nomor 1 Miliki Bendera seperti Indonesia!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |06:45 WIB
Ada lima negara yang tidak memiliki timnas sepakbola (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK lima negara yang tak memiliki tim nasional sepakbola akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah negara dengan bendera yang serupa seperti Indonesia, yaitu Monako.

Sepakbola adalah olahraga yang paling populer di dunia. Hampir setiap negara memiliki tim nasional sepakbola.

Namun, tidak untuk kelima negara ini karena berbagai alasan. Siapa sajakah mereka? Silakan simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 5 Negara yang Tak Miliki Timnas Sepakbola

5. Palau

Palau

Palau merupakan negara terpencil di Samudera Pasifik, letaknya di dekat Papua Barat. Mereka tidak memiliki timnas sepakbola karena tidak berada di bawah bendera FIFA secara resmi.

Sepakbola Palau pernah aktif dalam ajang Micronesian Games pada 1998, ketika mereka finis ketiga. Namun, karena sepakbola mereka tidak diperhatikan, maka kabar Timnas Palau hingga kini tak diketahui.

4. Vatikan

Vatikan

Vatikan adalah negara religius untuk umat Katolik di seluruh dunia. Eksistensi negara ini sepenuhnya berbasiskan agama hingga dipimpin oleh Kepala Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus.

Terletak di tengah kota Roma, Italia, Vatikan hanya berkuran 0,49 kilometer. Sehingga, tak ayal, jika negara ini tidak masuk keanggotaan UEFA dan FIFA serta tak punya timnas sepakbola.

Halaman:
1 2 3
      
