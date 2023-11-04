Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Gelandang Panama U-17 Ernesto Gomez Semringah Latihan di Surabaya

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |03:35 WIB
Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Gelandang Panama U-17 Ernesto Gomez Semringah Latihan di Surabaya
Ernesto Gomez siap bela Timnas Panama U-17. (Foto: Fepafut)
A
A
A

SURABAYA – Gelandang Timnas Panama U-17, Ernesto Gomez, berbagi cerita soal persiapan jelang Piala Dunia U-17 2023. Kini sudah mulai berlatih di Surabaya, Indonesia, Gomez pun mengaku senang.

Ya, Timnas Panama U-17 sudah tiba di Indonesia sejak Rabu 1 November 2023. Tim berjuluk Los Canaleros itu tiba melalui Bandar Udara International Juanda, Surabaya, dan langsung mengadakan latihan keesokan harinya.

Timnas Panama U-17 latihan di Surabaya. Foto: Fepafut

Ernesto Gomez dan kolega berlatih di lapangan sepakbola Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Tiba di Indonesia, Gomez mengatakan sangat senang dan siap menghadapi tiga pertandingan yang akan datang.

“Kami sangat senang berada di Indonesia, siap menghadapi apa yang akan terjadi,” kata Gomez dikutip dari laman resmi Federasi Sepakbola Panama (Fepafut), Sabtu (4/11/2023).

