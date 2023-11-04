Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gagal Rebut Kemenangan di Laga Debut, Mario Gomez Langsung Fokus Persiapkan Bhayangkara FC untuk Putaran Kedua

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |01:04 WIB
Gagal Rebut Kemenangan di Laga Debut, Mario Gomez Langsung Fokus Persiapkan Bhayangkara FC untuk Putaran Kedua
Pelatih Bhayangkara FC, Mario Gomez (kedua dari kiri). (Foto: Ilham Sigit/MPI)
A
A
A

BEKASI Mario Gomez gagal merebut kemenangan di laga debutnya sebagai pelatih Bhayangkara FC usai ditahan 1-1 oleh PSIS Semarang dalam pekan ke-18 Liga 1 2023-2024. Meski begitu, Mario Gomez ternyata cukup senang dengan permainan Bhayangkara dan hal tersebut menjadi modal baginya untuk fokus menyiapkan The Guardiasn dalam menyambut putaran kedua Liga 1 2023-2024.

Ya, tiga poin Bhayangkara FC atas PSIS Semarang harus pupus di menit akhir pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Kamis 2 November 2023 malam WIB, tim berjuluk The Guardians itu sempat unggul lewat penalti Matias Mier (62’), kemudian disamakan seara dramatis oleh aksi Paulo Gali Freitas (90+4’).

Hal itu membuat Bhayangkara FC belum beranjak dari dasar klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Saat ini, Dendy Sulistiawan dan kolega berada di posisi paling bawah dengan perolehan delapan poin dari 18 laga.

Usai laga, Gomez mengaku amat bangga dengan kerja keras pemainnya. Eks pelatih Persib Bandung itu pun menyebut tim tamu layak menang.

Bhayangkara FC vs PSIS Semarang

“Saya pikir kami bermain baik, Semarang adalah tim bagus, mereka posisi empat di liga, saya pikir mereka layak mendapat tiga poin, saya bangga dengan pertandingan hari ini,” kata Gomez pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (4/11/2023).

“Kami memang kurang beruntung, tapi saya bangga dengan perubahan yang terjadi, pemain saya bermain bagus,” ujarnya menambahkan.

Halaman:
1 2
      
