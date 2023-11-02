Hasil Bhayangkara FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: The Guardians Ditahan 1-1

BEKASI - Hasil Bhayangkara FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol The Guardians dihasilkan Matias Mier (62') lewat titik penalti. Sementara itu, Paulo Gali Freitas membatalkan kemenangan tuan rumah yang sudah di depan mata pada injury time.

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan seimbang di menit-menit awal laga. Kedua tim saling berjual beli serangan, namun baik Bhayangkara FC maupun PSIS Semarang sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Bhayangkara FC bermain lebih efektif. Namun peluang yang dilancarkan Matias Mier di menit kedua dan Dendy Sulistiawan di menit ketujuh masih belum berbuah gol.

Memasuki menit 16, Matias Mier kembali membahayakan gawang PSIS Semarang. Namun sayang masih mampu digagalkan penjaga gawang PSIS Semarang, Adi Satryo.

PSIS Semarang membalas lewat tembakan Carlos Fortes di menit 24. Namun masih ditangkap dengan lengket oleh penjaga gawang Bhayangkara FC, Aqil Savik.

Memasuki menit akhir, serangan bertubi-tubi dilancarkan Bhayangkara FC. Namun skor kaca mata bertahan hingga turun minum.

Pertandingan terus berlangsung alot di babak kedua. Memasuki menit 58, Carlos Fortes kembali melepaskan tembakan, namun lagi- lagi belum membuahkan hasil.

Pil pahit kemudian harus ditelan PSIS Semarang kala Haykal Alhafiz melakukan handsball di kotak terlarang. Matias Mier yang ditunjuk sebagai eksekutor melakukan tugas dengan mulus di menit 61.

PSIS Semarang berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan Paulo Galo Freitas di menit 64 dan 70. Namun lagi-lagi digagalkan Aqil Savik yang tampil impresif pada laga ini.