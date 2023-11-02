Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bhayangkara FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: The Guardians Ditahan 1-1

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |21:01 WIB
Hasil Bhayangkara FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024: <i>The Guardians</i> Ditahan 1-1
Bhayangkara FC ditahan PSIS Semarang 1-1 (Foto: Instagram/@bhayangkarafc)
A
A
A

BEKASI - Hasil Bhayangkara FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/11/2023) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol The Guardians dihasilkan Matias Mier (62') lewat titik penalti. Sementara itu, Paulo Gali Freitas membatalkan kemenangan tuan rumah yang sudah di depan mata pada injury time.

Bhayangkara FC vs PSIS Semarang di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@psisofficial)

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan seimbang di menit-menit awal laga. Kedua tim saling berjual beli serangan, namun baik Bhayangkara FC maupun PSIS Semarang sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Bhayangkara FC bermain lebih efektif. Namun peluang yang dilancarkan Matias Mier di menit kedua dan Dendy Sulistiawan di menit ketujuh masih belum berbuah gol.

Memasuki menit 16, Matias Mier kembali membahayakan gawang PSIS Semarang. Namun sayang masih mampu digagalkan penjaga gawang PSIS Semarang, Adi Satryo.

PSIS Semarang membalas lewat tembakan Carlos Fortes di menit 24. Namun masih ditangkap dengan lengket oleh penjaga gawang Bhayangkara FC, Aqil Savik.

Memasuki menit akhir, serangan bertubi-tubi dilancarkan Bhayangkara FC. Namun skor kaca mata bertahan hingga turun minum.

Pertandingan terus berlangsung alot di babak kedua. Memasuki menit 58, Carlos Fortes kembali melepaskan tembakan, namun lagi- lagi belum membuahkan hasil.

Pil pahit kemudian harus ditelan PSIS Semarang kala Haykal Alhafiz melakukan handsball di kotak terlarang. Matias Mier yang ditunjuk sebagai eksekutor melakukan tugas dengan mulus di menit 61.

PSIS Semarang berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan Paulo Galo Freitas di menit 64 dan 70. Namun lagi-lagi digagalkan Aqil Savik yang tampil impresif pada laga ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644565/malam-ini-jadwal-indonesia-vs-mali-u23-hamidou-makalou-siap-tempur-di-pakansari-gli.webp
Malam Ini! Jadwal Indonesia vs Mali U-23: Hamidou Makalou Siap Tempur di Pakansari
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/fafage_banua.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua On Fire Bantai Halus FC 6-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement