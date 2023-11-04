Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Pemain Timnas Indonesia yang Main di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Baru Bikin Sensasi

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |06:19 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Main di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Baru Bikin Sensasi
Ada tiga pemain Timnas Indonesia yang tampil di kancah sepakbola Inggris 2023-2024 (Foto: PSSI)
SEBANYAK tiga pemain Timnas Indonesia yang main di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya baru saja membuat sensasi.

Namun, tidak satu pun dari ketiga pemain itu yang tampil di kasta tertinggi, alias Premier League. Mereka bermain di kasta kedua, Divisi Championship 2023-2024, dan juga tim junior Premier League 2.

Timnas Indonesia

Ketiga pemain ini sama-sama berusia muda dan merupakan para defender. Jika karier mereka membaik, sangat mungkin untuk mencapai kasta tertinggi Liga Inggris alias Premier League.

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Main di Liga Inggris 2023-2024

3. Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe-A-On merupakan pemain keturunan Belanda-Indonesia yang sedang menjalankan proses naturalisasi untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Pada saat ini, dia bermain untuk tim Divisi Championship 2023-2024, Swansea City.

Tjoe-A-On merupakan seorang bek sayap kiri berusia 21 tahun yang juga bisa menjadi bek tengah. Dia baru bergabung dari tim asal Belanda Excelsior namun masih belum mendapatkan menit bermain di Divisi Championships 2023-2024 bersama Swansea City.

2. Justin Huber

Justin Hubner

Justin Hubner merupakan bagian dari tim Wolverhampton Wanderers U-21. Dia masih berlaga di Premier League 2 alias kompetisi untuk tim-tim Premier League junior.

Justin Hubner, 20 tahun, telah bermain 10 kali di semua ajang untuk tim Wolves U-21 sejauh ini dengan mencetak dua gol. Jika semakin baik, bukan tidak mungkin Hubner akan dipromosikan ke tim senior yang berlaga di Premier League.

Pada saat ini, Justin Hubner sedang melaksanakan proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa prosesnya sudah mencapai tahap akhir dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

