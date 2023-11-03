Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Hubner Pemain Pertama Timnas Indonesia yang Main di Premier League?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |21:57 WIB
Justin Hubner Pemain Pertama Timnas Indonesia yang Main di Premier League?
Justin Hubner, pemain pertama Timnas Indonesia yang main di Premier League? (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

BEK Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner, berpotensi menjadi pemain pertama Timnas Indonesia yang main di Premier League. Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita kulik dulu fakta terbaru yang diungkap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

Erick Thohir di luar dugaan mengonfirmasi proses naturalisasi Justin Hubner dilanjutkan. Bahkan proses naturalisasi bek 20 tahun itu disebut Erick Thohir telah memasuki tahap akhir.

Justin Hubner

(Proses naturalisasi Justin Hubner dilanjutkan. (Foto: Instagram/@justinhubner5)

“Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir,” tulis Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir.

“Selanjutnya tinggal menunggu keputusan presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar demi memajukan sepak bola tanah air,” lanjut Erick Thohir.

Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Justin Hubner seharusnya bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ajang empat tahunan ini digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Ketika mengecap caps bersama Timnas Indonesia pada awal tahun depan, bukan tak mungkin Justin Hubner sudah menembus skuad utama Wolverhampton Wanderers. Sekadar diketahui, Hustin Hubner saat ini berstatus personel Wolverhampton Wanderers U-21.

