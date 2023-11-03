Respons Justin Hubner Setelah Dipastikan Segera Perkuat Timnas Indonesia

RESPONS Justin Hubner setelah dipastikan segera mendapatkan status Warga Negara Indonesia (WNI) dan memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Pengumuman mengejutkan dikeluarkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Jumat (3/11/2023) malam WIB.

Erick Thohir secara tak terduga mengatakan proses naturalisasi pemain Wolverhampton Wanderers U-21, Justin Hubner, dilanjutkan. Bahkan disampaikan Erick Thohir, proses naturalisasi bek 20 tahun itu mencapai tahap akhir

(Justin Hubner menaruh emoji dua tangan yang membentuk hati. (Foto: Instagram/@erickthohir)

“Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir,” tulis Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir.

“Selanjutnya tinggal menunggu keputusan presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar demi memajukan sepakbola tanah air,” lanjut Erick Thohir.

Lantas apa respons Justin Hubner setelah PSSI mengumumkan kabar di atas? Di kolom komentar unggahan Erick Thohir, Justin Hubner menampilkan emoji dua tangan yang membentuk hati.

Sementara di akun Instagram @pssi, Justin Hubner menampilkan emoji jari telunjuk di bibir, yang mana merupakan gaya selebrasi bek asal Belanda tersebut. Dengan munculnya kabar ini, Justin Hubner bakal menyusul dua rekannya yang lebih dinaturalisasi menjadi WNI, yakni Rafael Struick (ADO Den Haag) dan Ivar Jenner (FC Utrecht).