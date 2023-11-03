Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Filipina, Dendy Sulistyawan Pastikan Rekan Setimnya di Bhayangkara FC Absen Bela The Azkals

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:34 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Filipina, Dendy Sulistyawan Pastikan Rekan Setimnya di Bhayangkara FC Absen Bela <i>The Azkals</i>
Timnas Indonesia bakal hadapi Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

BEKASI – Salah satu pemain Timnas Filipina di Bhayangkara FC, yakni Dylan De Bruycker dipastikan absen saat melawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut dibocorkan pemain Timnas Indonesia, Dendy Sulistyawan yang setim dengan De Bruycker di Bhayangkara FC.

Ya, Dendy memang bermain satu tim di level klub bersama pemain dari lawan Timnas Indonesia di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Adapun laga Timnas Indonesia kontra Filipina akan dihelat pada laga kedua Grup F di Rizal Memorial Stadium, Manilla, pada 21 November 2023 mendatang.

Dylan De Bruycker baru didatangkan Bhayangkara FC pada bursa transfer pramusim Liga 1 2023-2024. Dirinya merupakan gelandang bertahan yang sudah mengemas enam caps bersama tim berjuluk The Azkals.

Dendy Sulistiawan mengaku sering bercanda dengan De Bruycker perihal bentrok Timnas Indonesia dengan Filipina. Hubungan keduanya di klub amat hangat meski berstatus rival di level internasional

Dendy Sulistyawan

"Yang pasti bercanda lah, ada Dylan kan dari Filipina, ya saya bercandain aja, untuk pertandingan lawan Filipina di selanjutnya itu," kata Dendy, Kamis (3/11/2023).

Pada kesempatan yang sama, Dendy membocorkan bahwa De Brucyker masih akan absen memperkuat Filipina kontra Timnas Indonesia. Menurut Dendy, pemain berusia 25 tahun itu masih mengalami cedera.

Halaman:
1 2
      
