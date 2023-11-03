Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Presiden FIFA dan Jokowi Bakal Hadir dalam Laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Surabaya Perketat Keamanan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:16 WIB
Presiden FIFA dan Jokowi Bakal Hadir dalam Laga Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Surabaya Perketat Keamanan
Stadion Gelora Bung Tomo akan menggelar laga perdana Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Indonesia U-17 v Ekuador. (Foto: Aan Haryono/MPI)
A
A
A

SURABAYA – Laga pembuka Piala Dunia U-17 2023 antara Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 dipastikan dihadiri Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden FIFA, Gianni Infantino, Kehadiran dua nama besar itu sudah cukup bagi Surabaya, khususnya Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) untuk memperketat keamanan di kota tersebut.

Selain Stadion GBT, Piala Dunia U-17 2023 juga digelar di tiga stadion lainnya. Ketiga stadion itu, yakni Jakarta International Stadium, Stadion Si Jalak Harupat, dan Stadion Manahan.

Stadion kebanggaan warga Surabaya itu merupakan markas Timnas Indonesia dalam fase Grup A yang akan bersua Ekuador, Panama, dan Maroko. Tim asuhan Bima Sakti itu akan melawan Ekuador dalam laga pembukaan yang digelar pada Jumat 10 November 2023.

Pengamanan ekstra ketat dilakukan mengingat Presiden RI, Joko Widodo dan Presiden FIFA, Gianni Infantino, yang didampingi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bakal hadir dalam laga Timnas Indonesia vs Ekuador di GBT, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan. Acara opening ceremony melibatkan artis-artis lokal papan atas.

Timnas Indonesia U-17

Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Jawa Timur (Jatim), Kombes Pol Puji Santosa mengatakan rencananya, sebanyak 3.393 personel gabungan TNI dan Polri dilibatkan untuk mengamankan Piala Dunia U-17 2023 di Kota Pahlawan sejak Rabu, 1 November 2023. Mereka diterjunkan untuk menjaga sejumlah lokasi penting selama ajang itu.

“Tim-tim kontestan mulai berdatangan. Kami mulai fokus bekerja untuk mengamankan mereka, juga bersiap untuk acara pembukaan nanti," kata Puji Santosa dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Jumat (3/11/2023).

Halaman:
1 2
      
